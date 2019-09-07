Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Онкологія

Рятують від раку: з'ясувалася цілюща властивість найпопулярнішого осіннього продукту

8.7т Читати матеріал російською

Регулярне вживання грибів може вберегти чоловіків середнього віку від раку передміхурової залози.

До такого висновку прийшли вчені з Японії та США за підсумками дослідження, детально описаного у виданні International Journal of Cancer.

Відзначається, що вживання грибів три рази на тиждень здатне на 17% знизити ризик розвитку небезпечного захворювання.

Новини
Викликають рак: названо найнебезпечніші продукти харчування

Лікування раку: з'ясувалася цілюща властивість грибів

Лікування раку: з'ясувалася цілюща властивість грибів

У цілому в експерименті взяли участь майже 37 тисяч чоловіків у віці від 40 до 79 років. Вчені протягом 13 років спостерігали за ними і збирали медичні дані.

Примітно, що позитивний ефект від грибів чітко спостерігався у чоловіків у віці від 50 років. На думку вчених, антиоксиданти, які містяться в таких грибах, як гливи, шиітаке і маітаке, позитивно впливають на організм чоловіків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарі назвали одну з основних причин раку простати.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "онкологія" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
онкологія Боротьба з онкологією
Місце
Японія
Теги
як лікувати рак лікування раку рак
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини