Рятують від раку: з'ясувалася цілюща властивість найпопулярнішого осіннього продукту

Регулярне вживання грибів може вберегти чоловіків середнього віку від раку передміхурової залози.

До такого висновку прийшли вчені з Японії та США за підсумками дослідження, детально описаного у виданні International Journal of Cancer.

Відзначається, що вживання грибів три рази на тиждень здатне на 17% знизити ризик розвитку небезпечного захворювання.

Лікування раку: з'ясувалася цілюща властивість грибів

У цілому в експерименті взяли участь майже 37 тисяч чоловіків у віці від 40 до 79 років. Вчені протягом 13 років спостерігали за ними і збирали медичні дані.

Примітно, що позитивний ефект від грибів чітко спостерігався у чоловіків у віці від 50 років. На думку вчених, антиоксиданти, які містяться в таких грибах, як гливи, шиітаке і маітаке, позитивно впливають на організм чоловіків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарі назвали одну з основних причин раку простати.

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