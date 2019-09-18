Росію вбиває "рак Заворотнюк-Фріске": які головні ознаки

Раком мозку щороку починають хворіти 34 тис. росіян. При цьому форма, яка вбила співачку Жанну Фріске і з якою бореться зараз актриса Анастасія Заворотнюк, є найбільш агресивною.

Як розповів експерт Російського товариства клінічних онкологів Григорій Кобяков, первинна гліобластома виникає відразу у формі четвертого ступеня злоякісності, передає RT.

"Прогноз, звичайно, залежить від розташування пухлини в тих чи інших структурах головного мозку, кількості вогнищ, інфільтрації серединних структур та іншого, що визначає можливість її тотального видалення і ефективність сучасних методів променевої терапії. Відомі випадки повного одужання від цієї агресивної пухлини, але в більшості випадків, навіть при хороших проміжних результатах, гліобластома прогресує ", – пояснив він.

Заворотнюк і Фріске об'єднує страшна хвороба Cosmopolitan

Фахівець також назвав основні ознаки розвитку злоякісної пухлини головного мозку:

"Пухлини головного мозку можуть проявлятися або загальномозковою симптоматикою (головний біль, іноді з нудотою і блювотою, зниження рівня неспання або порушення свідомості), або осередковою неврологічною симптоматикою – порушення рухів в протилежних ураженій півкулі руці і нозі, утруднення мови, пам'яті, звуження полів зору. Крім того, одним з варіантів перших симптомів пухлини головного мозку є виникнення епілептиформних нападів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, тривалість життя з таким діагнозом становить два роки і тільки в дуже рідкісних випадках – до п'яти.

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