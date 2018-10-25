Ризик зростає з кожним сантиметром: розкрито страшні наслідки високого зросту

Люди високого зросту мають більший ризик появи деяких видів раку.

До такого висновку прийшли вчені Каліфорнійського університету, повідомляється в прес-релізі на MedicalXpress. Під час роботи була встановлена ймовірність появи 23 типів злоякісних пухлин з урахуванням кількості клітин у людському організмі.

Експерти також проаналізували дані декількох досліджень, у яких вивчався зв'язок між ризиком раку та зростом жителів Норвегії, Кореї, Австрії та Швеції.

Дослідження показало, що 18 типів злоякісних новоутворень, включно з раком шкіри, щитовидної залози, кишечника, матки і грудей, тісно пов'язані з висотою людського тіла.

Загалом у жінок кожні 10 сантиметрів зросту сприяють збільшенню ризику раку на 13 відсотків, у чоловіків - на 11 відсотків.

На думку вчених, така закономірність пов'язана з підвищеною кількістю гормонів росту, що призводять до більшої кількості клітинних поділів та збільшення ризику небажаних мутацій.

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