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/Онкологія

Ризик зростає з кожним сантиметром: розкрито страшні наслідки високого зросту

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Люди високого зросту мають більший ризик появи деяких видів раку.

До такого висновку прийшли вчені Каліфорнійського університету, повідомляється в прес-релізі на MedicalXpress. Під час роботи була встановлена ймовірність появи 23 типів злоякісних пухлин з урахуванням кількості клітин у людському організмі.

Експерти також проаналізували дані декількох досліджень, у яких вивчався зв'язок між ризиком раку та зростом жителів Норвегії, Кореї, Австрії та Швеції.

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Здавав кожен: названо аналіз, здатний діагностувати рак до його появи

Дослідження показало, що 18 типів злоякісних новоутворень, включно з раком шкіри, щитовидної залози, кишечника, матки і грудей, тісно пов'язані з висотою людського тіла.

Загалом у жінок кожні 10 сантиметрів зросту сприяють збільшенню ризику раку на 13 відсотків, у чоловіків - на 11 відсотків.

На думку вчених, така закономірність пов'язана з підвищеною кількістю гормонів росту, що призводять до більшої кількості клітинних поділів та збільшення ризику небажаних мутацій.

Як писав OBOZREVATEL, проблеми зі сном дуже небезпечні для людини. Безсоння може спровокувати різноманітні захворювання, аж до раку.

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Теми
онкологіяБоротьба з онкологієюздоров'я
Об'єкти
ракдослідження
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