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/Онкологія

Ризик вище на 40%: названо несподівані причини раку

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Вчені з Американського онкологічного співтовариства назвали чотири неочевидних причини, які можуть викликати рак.

Перша – часте вживання гарячої їжі та напоїв. Вживання страв із температурою понад 60 градусів підвищує ризики раку стравоходу, пише "Медик Форум".

Також онкологічні хвороби може викликати кава з канцерогенами, які виникли під час її обсмажування. Дві і більше чашок кави на день підвищують ризики на 41%.

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Також на 43% підвищується ймовірність онкології у тих, хто щодня їсть червоне м'ясо і перероблені продукти з нього, наприклад, ковбасу.

Ілюстрація

Ілюстрація

medportal

Четвертою небезпечною причиною є недосип і активність в нічний час. Це згубно впливає на гормон мелатанін, а його недолік може викликати пухлину.

Як писав OBOZREVATEL, фахівці американської організації Skin Cancer Foundation заявили, що на розвиток раку шкіра можуть вплинути постійні недосипання. Ключову роль відіграє гормон мелатонін, який виробляється вночі в темряві.

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Місце
США
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Савенкова Аня
Савенкова Аня
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