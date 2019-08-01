Ризик смертності вищий: вчені знайшли ген, який відповідає за виникнення раку

Біологи медичного коледжу Бейлора у США назвали причину дисфункції гена, який відповідає за стійкість організму до раку.

Для цього вони вивчили 32 види пухлин і порівняли їх із 80 тисячами мутацій, пише MedicalXpress.

Вони з'ясували, що у пацієнтів з великим ризиком смертності від хвороби часто були мутації в гені TP53, який зупиняє поділ клітини після її пошкодження або стресу.

Крім цього, вони знайшли чотири гени, чия активність у пухлинах із мутацією в TP53 пов'язана з великим ризиком смерті. У 91% випадків всіх захворювань на рак вчені знайшли дефекти в копіях цього гена.

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Стрічка-символ раку abakan-news.ru

Як писав OBOZREVATEL, біологи Гарвардського університету виявили ген, який відповідає за розвиток бічного аміотрофічного склерозу (БАС) – захворювання, від якого помер відомий вчений Стівен Хокінг.

Вони знайшли мутацію в гені, який провокував розвиток БАС і слабоумство.

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