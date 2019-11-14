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/ Блоги - Онкологія

Медревізор
Медревізор
Інспектор по лікувальним установам Всі статті автора

Когда идиоты спрашивают мнение долбо*ба или как пробить дно

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На сайте akcenty.com.ua опубликовали статью под названием "Болеют только плохие": медики сделали неоднозначное заявление о причинах онкологии". Возникает вопрос, чем думали редакторы издания, выпуская такое?

Оказывается, найдена (придумана) новая причина для развития рака в организме, а сделал это умозаключение доктор-гомеопат Виктор Варчук (его сайт). Он заявил, что раковыми опухолями страдают те, кто является "плохим" человеком. Что в его понимании быть плохим? Быть задирой, жадиной, не уступать место в транспорте, обманывать? Нет, быть плохим значит быть залеченным принятыми во всем мире и запротоколированными химиотерапиями, облучениями, операциями, понимаете. Такой больной не сможет противостоять раку, по мнению гомеопата. Поэтому лечить надо только гомеопатией, а тот, кто выбрал этот метод, является хорошим. Получается, хороший человек или плохой определяет выбор метода лечения. Звучит бредово, правда.

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"Обида вызывает рак": когда со дна постучали
Скриншот

Скриншот

akcenty.com.ua

Всемирная организация здравоохранения другого мнения об этой болезни и о ее причинах. Мировая статистика заболеваемости и смертности тоже ничего не слышала об этом.

Медревизор не раз писал о том, что гомеопатические лекарства неэффективны, следовательно, врачи-гомеопаты не могут лечить и добиться выздоровления "пустышками". Ученые же утверждают, что гомеопатия может нанести большой вред организму из-за использования опасных веществ, включая яды.

Когда идиоты спрашивают мнение долбо*ба или как пробить дно

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Автор
Медревізор Медревізор
Тема
здоров'я
Місце
Україна
Тег
рак
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