Рак, як у Фріске? Що відомо про хворобу, яку запідозрили у Заворотнюк

У Росії повідомили від госпіталізацію популярної актриси, зірки серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк нібито з раком головного мозку.

ЗМІ повідомили, що у захворювання у артистки виявили понад рік тому, зараз же у неї нібито діагностували останню стадію онкології.

Примітно, що від аналогічного діагнозу померла в 2015 році російська співачка Жанна Фріске. Зірка мужньо боролася з неоперабельною пухлиною мозку протягом півтора року.

У Заворотнюк запідозрили рак, як у Фріске

Що відомо про діагноз

Гліобластома – злоякісна і найбільш небезпечна астроцитарна (глиальная) пухлина головного мозку. Складається з слабо диференційованих астроцитів із ділянками судинної проліферації і вогнищами некрозу. Для цього захворювання також характерно безладне розташування клітин патологічного новоутворення, в поєднанні з поліморфізмом їх ядер і великим перифокальним набряком. Ріст гліобластоми стрімкий інфільтративний, пухлина проростає в мозкову тканину, при цьому чіткі межі ураженої області не простежуються. Пухлина не метастазує за межі нервової системи. Для захворювання характерний швидкий розвиток клінічної симптоматики.

Гліобластома – найбільш часта первинна пухлина мозку. Вона становить близько 52% первинних пухлин і до 20% всіх внутрішньочерепних пухлин.

Найчастіше пухлина виявляється в скроневій і лобовій частках, локалізація в стовбурі головного мозку, мозочку і спинному мозку досить рідкісна.

Симптоми

Конкретні симптоми гліобластоми можуть бути різні і залежать від локалізації злоякісного новоутворення. Найбільш частий симптом гліобластоми – головний біль, що обумовлений підвищенням внутрішньочерепного тиску.

Також захворювання може проявлятися епілептичними припадками, запамороченнями, скаргами пацієнтів на сонливість, порушення зору, відчуттям оніміння кінцівок. При цьому часто пухлина досягає великих розмірів до того, як проявляються симптоми гліобластоми.

Іншими симптомами гліобластоми є розлади пам'яті, зміни поведінки і характеру.

Симптоми раку головного мозку vladtime.ru

Причини

Статистично факторами ризику гліобластоми мозку є:

- вік, найчастіше хвороба вражає людей у віці 40-60 років;

- стать, у чоловіків пухлина розвивається частіше, ніж у жінок;

- наявність пілоцітарної і фібриллярної астроцитом I і II ступеня. Встановлено, що в 10% випадків гліобластома мозку – вторинна пухлина, яка розвивається з астроцитарної пухлини низького ступеня злоякісності;

- генетичні порушення, внаслідок деяких захворювань, наприклад, нейрофіброматозу;

- зовнішні чинники, такі як вплив іонізованого випромінювання та шкідливих хімічних речовин, одне з яких – полівінілхлорид;

Серед причин захворювання можуть бути також деякі вірусні захворювання, спадкова схильність і передача по кровоносному руслу заражених антитіл у кору головного мозку.

Діагностика

Діагностувати захворювання можна за допомогою МРТ головного мозку з контрастною речовиною, SPEKT і PET обстежень. Найнадійніший спосіб – стереотаксическая біопсія з наступним патологоанатомічним аналізом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання.

Пізніше стало відомо, що артистка скасувала спектаклі в театрі і перестала з'являтися на світських заходах.

У Росії повідомили про те, що Заворотнюк нібито потрапила в реанімацію у важкому стані.

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