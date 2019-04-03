Рак вилікує відомий антибіотик? Вчені зробили несподіване відкриття

Міжнародна група вчених встановила, що відомий антибіотик клофазімін - ліки проти лепри - здатний боротися з раком грудей.

Це синтетичний препарат, отриманий на основі сполук із лишайників. Спочатку його синтезували для лікування туберкульозу, але пізніше схвалили для лікування лепри, пише Sciencedirect.

Дослідники застосували його при хіміотерапії як блокатор Wnt-сигнальних шляхів. Ці шляхи в разі потрійного негативного раку грудей і деяких інших онкологічних захворювань виявляються "зламані" і залучені в процес росту пухлини, а також захищають її від впливу препаратів.

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"Ми з'ясували і наочно продемонстрували в своєму дослідженні, що антилепровий препарат клофазимін може ефективно гасити Wnt-сигнальні шляхи в разі потрійного негативного раку грудей і сприяє припиненню зростання пухлинних клітин в організмі мишей", - розповів завідувач лабораторією фармакології природних сполук Школи біомедицини Володимир Катанаєв.

За його словами, особливо цінно при цьому, що ліки мають малу кількість побічних ефектів при нормальному дозуванні.

Катанаєв висловив надію, що це дослідження покладе початок масштабним клінічним випробуванням препарату.

Як писав OBOZREVATEL, вчені заявили, що лікування онкології у забезпечених людей протікає набагато краще, ніж у хворих із низьким рівнем достатку.

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