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/Онкологія

Рак вбиває Україну: онколог назвала групи ризику

4.1тЧитати матеріал російською

Одна з найбільших груп онкоризику в Україні – жертви Чорнобильської катастрофи. Крім того, під загрозою люди, для яких рак – це професійне захворювання.

Про це в ефірі ObozTV розповіла завідуюча відділенням малоінвазивної хірургії в Київському онкологічному центрі Катерина Харченко. Вона також перерахувала інші групи ризику, які більше за інших схильні до онкологічних захворювань.

"Це особи з передраковою патологією. Наприклад, дівчата, у яких є дисплазія шийки матки, яка відноситься до передраковій проблеми, безумовно повинні лікуватися. Тому що для них набагато вище ризик захворіти на рак шийки матки", – уточнила Харченко.

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Крім того, впевнена вона, в групі ризику особи, у яких обтяжена спадковість – тобто, хтось в родині хворів онкологією. А також особи з ендокринною патологією.

"Ну і звичайно ж це пацієнти, які мають зв'язок з канцерогенними факторами. Це все науково доведені ризики онкології. Всі перераховані вище фактори тільки підвищують можливість захворіти", – підвела підсумок лікар.

ЧАЕС

ЧАЕС

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Теми
здоров'яонкологіяПоради лікарівПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Єкатерина Харченко
Місце
Україна
Теги
ракхворобаПоради лікаря
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