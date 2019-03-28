Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Онкологія

Рак помолодшав? Учені забили тривогу через небезпечну тенденцію

2.3тЧитати матеріал російською

Деякі види раку в останні десятиліття істотно "помолодшали" і почали вражати, в основному, людей у віці 20 - 30 років. Однак, вчені запевнили, що ця тенденція поширюється лише на невелику частину онкозахворювань.

Так, у Європі і США з 2008 по 2016 рік на 7,4% зросла кількість випадків раку кишечника серед молодих людей 20-39 років, з'ясували фахівці з Медичного центру університету Еразма Роттердамського, пише "Газета.ру".

Причин зростання захворюваності на рак кишечника серед молоді може бути багато, відзначають дослідники. "Це ожиріння, діабет, мікробіом, недостатня активність, оброблене м'ясо? Ми поки не знаємо", — сказала доктор Манон Спаандер.

Новини
Викликають рак: названа небезпека відомих підсолоджувачів

Рак помолодшав? Учені забили тривогу через небезпечну тенденцію

Скріншот з відео

На думку онкологів із Массачусетської лікарні загального профілю, ожиріння грає у підвищенні ризику розвитку раку кишечника у молодих людей провідну роль — принаймні, у жінок.

Зокрема, рак кишечника, матки і жовчного міхура сьогодні зустрічається у людей молодше 50 років у два рази частіше, ніж серед покоління "бебі-бумерів" (народжених в 1946-1964 роках) у тому ж віці. Найбільш сильне зростання спостерігався серед людей 20-30 років, кажуть вчені.

На думку дослідників, причина в тому, що в останні десятиліття "нові покоління по всьому світу раніше стикаються з небезпеками надмірної ваги і довше їм піддаються".

Новини
В Японії випустили революційні ліки від раку

Також виросла кількість випадків раку статевого члена, асоційованого з вірусом папіломи людини. Якщо раніше він вражав в основному літніх чоловіків 70-80 років, то зараз до лікарів звертаються 30-40-річні пацієнти, розповіла канадський онколог Джуліана Крук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені з Королівського коледжу Лондона провели опитування серед пацієнтів, щоб визначити найбільш поширені симптоми раку мозку, на які не звертають уваги.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Боротьба з онкологією" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Боротьба з онкологієюонкологія
Тег
лікування раку
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини