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/ Онкологія

Трави можуть нашкодити: названі препарати, небезпечні для хворих на рак

1.1т
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Деякі лікарські препарати на основі трав можуть не тільки не допомогти, а й призупинити процес лікування, зокрема раку, і нашкодити здоров'ю.

Про це заявили учасники конференції про проблеми раку, пише BBC News Ukraine.

Зокрема, за словами медиків, капсули з екстрактом часнику, імбиру, гінкго білоба можуть, наприклад, уповільнювати загоєння ран під час розвитку раку молочної залози.

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Названі корисні продукти, які можуть виявитися небезпечними

Названо трави, небезпечні для хворих на рак

Названо трави, небезпечні для хворих на рак

athleticbody.ru

Як уточнила онколог Марія Жоао Кардосо, багато продуктів перешкоджають гормональній терапії або хіміотерапевтичним процедурам, а деякі впливають на процес згортання крові – що може привести до того, що рани загоюються довше, залишаючи більше рубців.

Вона назвала продукти рослинного походження, які уповільнюють згортання крові:

  • андрографіс волотистий;

  • марун;

  • часник;

  • гінко білоба;

  • женьшень;

  • глід;

  • кінський каштан;

  • куркума.

Лікар зазначила, що хворі на рак повинні в обов'язковому порядку радитися, перш ніж спробувати додаткові методи лікування раку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що ракові пухлини, зокрема, в легких можуть викликати вітаміни групи В (В6, В9 або В12).

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Теги
лікування раку рак
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