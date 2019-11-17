Ризик найбільш високий: з'ясувався "критичний" для раку вік

Найвищий ризик ракових захворювань настає у віці близько 60 років.

Це з'ясувалося під час досліджень американських і російських учених, передає "АиФ Украина".

При цьому середній показник, за даними Товариства клінічної онкології, – 64 роки.

Найчастіше у жінок у цьому віці діагностується рак молочної залози, у чоловіків же виявляють захворювання підшлункової. Рак печінки молодший, на нього частіше страждають у віці починаючи з 55 років.

Експерти стверджують, що причиною є неякісне харчування, яке особливо посилюється в старшому віці, і накопичення токсинів через шкідливі звички.

Також медики рекомендують звертати увагу на незначні симптоми, які можуть бути причиною початковій стадії раку: потовиділення, хрипота, незначне підвищення температури тіла, хронічна втома і зміни в шлунково-кишковому тракті. Рання діагностика підвищує шанси до одужання.

Ілюстрація. Рак

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що ракові пухлини, зокрема в легенях, можуть викликати досить популярні вітаміни групи В (В6, В9 або В12).

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