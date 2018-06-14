Рак навчилися вбивати зсередини: як це діє

Учені в США знайшли новий спосіб пригнічення росту ракових пухлин за допомогою доставки в злоякісні клітини синтетичних нуклеотидів.

Останні вбудовуються в тіломіри, пошкоджують їх, і, таким чином, вбивають клітину, передає "Лента.ру" .

Тіломераза вбудовує 5-FdUTP в тіломіри, створюючи ділянки, які перешкоджають формуванню на кінцях хромосом Т-петель, замикаючих ланцюг ДНК.

У результаті активуються механізми, які зазвичай реагують на пошкодження в хромосомах і зупиняють клітинний цикл. Показано, що 5-FdUTP вбиває людські ракові клітини, в яких підвищена активність теломерази.

Теломірами називають кінці хромосом, що складаються з повторів TTAGGG (у людини).

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