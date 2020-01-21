Рак наступає! Все, що потрібно знати про онкомаркери

Практика профілактичних обстежень дає можливість раннього виявлення проблем зі здоров'ям і спостереження за хронічними захворюваннями. Якщо ми говоримо про онкологію, то важливість профілактики незаперечна. Попередити – це завжди краще, ніж лікувати.

Структура онкозахворюваності в Україні має відмінності у чоловіків і жінок. Представники сильної статі найчастіше хворіють на:

рак легень – більше 10 тисяч випадків;

рак простати – майже 7,5 тисячі;

немеланомний рак шкіри – 6,5 тисячі.

Найбільшу загрозу жіночій половині населення несе:

рак молочної залози – 14,4 тисяч випадків;

немеланомний рак шкіри – майже 9 тисяч;

рак тіла матки – 6,7 тисячі;

рак шийки матки – більше 4 тисяч;

рак яєчників – більше 3 тисяч випадків.

У обох статей дуже високі показники захворюваності на рак товстої кишки, прямої кишки і шлунку. Всі дані взяті з Бюлетеня національного канцер-реєстру України за 2017-2018 рр.

Цифри дуже переконливі, щоб задуматися і почати розвивати у себе культуру турботи про своє здоров'я. Це поняття взяли на озброєння багато медичних лабораторій в нашій країні, надаючи послуги визначення онкомаркерів.

Маркери раку використовують для діагностики і моніторингу захворювання Ілюстрація

Для довідки: онкомаркери – це специфічні речовини, які утворює пухлина або здорові клітини у відповідь на злоякісний процес. Їх визначають у сечі або крові, що забезпечує їм легкість у використанні та інформативність.

Список загальноприйнятих в клініці онкомаркерів (назва, нормальні значення, при яких локалізаціях визначаються)

Кальцитонін: норма – <100 мг/мл, при медулярній карциномі щитовидної залози.

Раковий антиген 72-4 (СА 72-4): норма – <3 Од/мл, при карциномі шлунка.

Бета-2 мікроглобулін: норма – 0,8-2,0 мг/мл, при множинній мієломі і неходжкінських лімфомах.

Антиген плоскоклітинної карциноми (SCCА): норма – <2,5 мг/мл, для моніторингу перебігу та терапії плоскоклітинної карциноми шийки матки, носоглотки, вуха, легень та стравоходу.

Антиген Cyfra 21-1: норма – <3,3 мг/мл), при недрібноклітинній карциномі легень.

Раковий антиген 15-3 (СА 15-3): норма – <30 Од/мл, для моніторингу лікування карциноми молочної залози.

PSA – маркер діагностики і лікування раку простати Ілюстрація

Вуглеводний антиген 19-9 (СА 19-9): норма – 37 Од/мл, при карциномі підшлункової залози.

Раковий антиген 242 (СА 242): норма – <20 Од/мл, при раку прямої кишки, товстого кишечника і підшлункової залози.

Раковий антиген 125 (СА 125): норма – <35 Од/мл, для моніторингу і лікування карциноми яєчника.

Нейроспецифічна енолаза (NSE): норма – <12,5 мг/мл, при дрібноклітинній карциномі легень, нейробластомі, інсуломі, карциноїдних пухлинах.

Хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ): норма у невагітних жінок – 0-5 мМО/мл, при несеміноматозних герміномах, хоріокарциномі яєчника і плаценти.

Раково-ембріональний антиген (РЕА): норма – <5 нг/мл, для моніторингу раку прямої кишки, шлунка, молочної залози, бронхів.

Альфа-фетопротеїн (AFP): норма – <10 мг/мл, для моніторингу вагітності, діагностики та моніторингу перебігу та терапії первинної гепатоцелюлярної карциноми.

Тканинний поліпептидний антиген (ТРА): норма – <80 Од/мл, при карциномі сечового міхура.

Простатичний специфічний антиген (PSA): норма – <4,0 нг/мл, при карциномі простати.

Варто відзначити, що моніторинг стану молочних залоз у жінок, які народжували, вимагає проходження мамографії. Більш пильну увагу до свого здоров'я також потрібно приділяти жінкам, у яких в сімейному анамнезі вказано рак молочної залози, тобто мати або інші родичі по жіночій лінії лікувалися від цієї хвороби. Тут доцільно виявлення мутацій генів BRCA1 і BRCA2.

Жінкам старше 40 років рекомендується проходити мамографію щорічно Ілюстрація

Виявлення цих "сигналів" дозволяє виявити рак на ранній стадії, проводити масштабні скринінгові дослідження і відслідковувати процес лікування в динаміці. Здавати аналізи на онкомаркери рекомендується щорічно, починаючи з 40 років.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!