Один для всіх видів: названо "невинний" симптом раку

Симптом, який трапляється у більшості видів онкологічних захворювань, – це хронічна втома.

Вона особливо небезпечна, коли проявляється навіть тоді, коли людина добре висипається і відпочиває, передає "РБК-Україна".

При сильній хронічній втомі людина не може займатися активним фізичним навантаженням. Лікарі також зазначають, що такі люди можуть відчувати себе бадьорими із самого ранку, але потім їх енергія кудись різко випаровується.

Іншим дуже важливим симптомом є різке схуднення. Якщо людина не міняла раціон, рівень активності й раптом різко почала скидати вагу, лікарі радять звернутися до лікаря і здати всі необхідні аналізи.

Онкологи не раз підкреслювали важливість діагностики раку на ранній стадії, оскільки від цього безпосередньо залежить ефективність лікування.

Ілюстрація Previnex

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2020 році рання діагностика онкозахворювань в Україні стане безкоштовною, оскільки Національна служба охорони здоров'я України оплатить цю процедуру лікарням.

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