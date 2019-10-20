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/ Онкологія

Вагітність і рак молочної залози: з'ясувався дивовижний зв'язок

1.8т Читати матеріал російською

Вагітність – основний фактор профілактики виникнення раку молочної залози.

Довге відкладання вагітності вважається однією з головних причин розвитку цього небезпечного захворювання, розповів в ефірі ObozTV хірург-онколог Микола Анікусько.

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Медик нагадав, що зараз у жінок в пріоритеті навчання і побудова кар'єри, а створення сім'ї і народження дитини відкладається на більш пізній термін. Саме через це, на його думку, рівень захворюваності на рак грудей в останні десятиліття неухильно зростає.

"Чим пізніше настає вагітність – тим вище ймовірність розвитку раку молочної залози", – попередив хірург.

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Двома іншими причинами поширення раку Анікусько назвав підвищення середньої тривалості життя жінок і сучасну екологію.

"Що нас оточує, що ми п'ємо, чим дихаємо, що їмо – дуже важливі фактори ризику виникнення раку молочної залози", – зазначив він.

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При цьому лікар спростував популярний міф про те, що грудне вигодовування "рятує" від раку.

"Вагітність – основний фактор профілактики раку молочної залози... Годування груддю як таке не зменшує ймовірність. Саме вагітність", – наголосив Анікусько.

Він пояснив, що тільки при настанні вагітності молочна залоза "остаточно диференціюється", її клітини починають працювати і виконувати свої безпосередні функції.

"Це знижує ймовірність виникнення як доброякісних пухлин, так і злоякісних. І чим швидше вагітність настане – тим краще. З точки зору біологічних моделей, найбільш сприятливий час – це 17-18 років. До 20-ти", – констатував онколог.

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Онколог порадив жінкам народжувати дитину до 20 років

Parents.com / Shutterstock

OBOZREVATEL нагадує, що рак молочної залози – найбільш поширений вид онкологічних захворювань серед жінок (хоча його дігностують і у чоловіків). За даними ВООЗ, лише протягом 2018 року від цього захворювання померли 2 млн 90 тисяч осіб.

Варто зазначити, що рак грудей зустрічається у вагітних. Злоякісне новоутворення може виникнути як під час виношування дитини, так і протягом року після її народження. Детальніше про причини і симптоми – читайте на MedOboz.

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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Бред, Чернобыль сделал своё грязное дело, от сюда такой рост рака всех видов в Украине.
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