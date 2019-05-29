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/Онкологія

Рак молочної залози і робота вночі: вчені показали результати нових досліджень

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Всупереч попередженням ВООЗ, робота в нічний час доби не впливає на ризик розвитку раку молочної залози у жінок.

Про це свідчать дослідження британського Журналу Рака, повідомляє The Sun.

Згідно з результатами досліджень вчених, які спостерігали за здоров'ям більше 100 тис. жінок за останні 10 років, ніяких доказів взаємозв'язку роботи вночі або рано вранці з ймовірністю розвитку хвороби не виявлено.

Відзначається, що вперше про зв'язок виникнення раку молочної залози і роботи в пізній час доби вчені заявили ще в 1970-х роках. Відповідно до теорії, порушення внутрішнього годинника організму пригнічує рівень гормону сну мелатоніну, одночасно підвищуючи рівень естрогену. Проте точних доказів фахівцям привести не вдалося.

Щоб уникнути попадання в зону ризику лікарі рекомендують жінкам, робота яких пов'язана з нічним режимом, стежити за своєю вагою, займатися фізичними навантаженнями і знизити кількість вживання алкогольних напоїв.

Раніше стало відомо про метод, що дозволив в кілька десятків разів знизити смертність від раку молочної залози.

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Речкунова Людмила
Речкунова Людмила
Cпаcи6o вcем тeм, ктo покaзал мнe этoт прекpacный сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁jxtx6za Прocто прoйдя опpoc пoлyчила почти пoлyгoдовую зaрплaтy)) Пользyйтecь, пoкa есть вoзможнocть=)
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