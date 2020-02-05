Рак масово косить українців: що заважає їм вилікуватися

В Україні наразі налічується майже мільйон людей із виявленим онкологічним захворюванням. Вихід для них є – сучасні таргетні та імунопрепарати, проте держава рятувати їх поки не в змозі.

Як передає ТСН, щоб купити ці ліки удвічі дешевше, пацієнти змушені їздити за кордон.

Як відомо, таргетна терапія впливає на злоякісні пухлини й практично не пошкоджує здорові, а імунотерапія мобілізує захисні сили організму на боротьбу з раком. Це реальний шанс для онкохворого поліпшити якість свого життя й уникнути важких наслідків і без того страшного діагнозу.

Рак косить українців Иллюстрация

Однак, кажуть українські медики, держава такі препарати досі не закуповує.

"Лікарі можуть надавати допомогу лише тими методами, які є в наявності. Якщо в відсутній або метод лікування, або будь-який препарат, то ми можемо запропонувати, а пацієнти за свій кошт повинні купувати", – сказав головний лікар Національного інституту раку Андрій Безносенко .

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька пояснила, що цьогоріч на закупівлю ліків для них держава виділила 9 мільярдів гривень. Цього нібито має вистачити, щоб повністю покрити потреби хворих дітей і 70% дорослих.

"Щоб ми могли забезпечити 100%, повинні сприяти ранньому виявленню, оскільки лікування ранніх стадій є значно більш посильним для бюджету, ніж пізніх", – сказала вона.

У відомстві запевнили, що 1 квітня в Україні має запрацювати програма медичних гарантій. У неї закладено шість амбулаторних обстежень, які сприятимуть виявленню онкологічних хахворювань на ранніх стадіях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я попередили, що протягом 20 років, якщо збережуться наявні тенденції, кількість випадків захворювання на рак може зрости на 60%.

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