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/ Онкологія

Рак грудей у чоловіків: медики розповіли про невідомі загрози

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Гени раку молочної залози, зокрема їхні мутації BRCA1 і BRCA2, представляють серозную загрозу не тільки для жінок, але й чоловіків.

Про це пише BBC Future. Видання привело в доказ історію американця Піта Пассанісі, який виявив у себе це, як він думав, "нетипове" захворювання.

"Щоразу, як тільки пристібав ремінь безпеки в авто, я відчував незручність. Там, де нейлоновий ремінь зліва торкався до моїх грудей, виникала біль", – зізнався чоловік, додавши, що насправді це врятувао йому життя.

Гени раку молочної залози небезпечні і для чоловіків

Гени раку молочної залози небезпечні і для чоловіків

Так, спершу Піт думав, що просто потягнув м'яз, або це давала про себе знати печія. А пізніше, на прохання рідних, він ретельно обстежив груди й виявив декілька дрібних і твердих шишок, немов це були шматочки льодяників.

У грудні 2011 року на той момент 66-річний Пассанісі пройшов біопсію і дізнався, що шишки – це онкологія, а саме – друга стадія раку молочної залози. Після йому провели мастектомію – видалення частини грудей, а потім і лімфаденектомію, тобто видалення лімфовузлів.

Однак уже через декілька місяців після операції Пассанісі, його 27-річна донька дізналася, що є носієм того ж гена, який зазнав мутацій і призвів до розвитку раку в її батька.

"Сьогодні Енні проходить регулярні обстеження, зокрема МРТ і мамографію. Якщо ген проявить себе, вона дізнається про це на ранній стадії", – сподівається Піт.

Піт Пассанісі виявив у себе рак грудей у 66 років

Піт Пассанісі виявив у себе рак грудей у 66 років

bbc.com

Лікарі пояснюють, що гени BRCA1 і BRCA2 – це супресори пухлин, що відповідають за лагодження пошкоджених генів. Коли вони перестають це робити правильно, у ДНК виникає все більше помилок, які й провокують рак.

Водночас ризик мутацій цих генів однаковий для жінок і чоловіків, проте другі в 10 разів рідше схильні проходити необхідне обстеження.

"Одна з причин – загальне неправильне уявлення про те, що такі гени рівнозначні раку грудей. Та й багато чоловіків не вважають, що у них є тканини молочної залози", – кажуть медики.

Крім цього, такі мутації мають ризик для дітей людини, яка є носієм пошкодженого гена.

Медики закликають не нехтувати проходженням обстеження

Медики закликають не нехтувати проходженням обстеження

bbc.com

"Імовірність того, що чоловік передасть мутований ген своїм дітям, дорівнює 50%, як і у випадку з жінками. Якщо доньки такої людини успадкують цю мутацію, то до 70 років шанси на розвиток раку молочної залози у них – від 50 до 85%. Якби більше чоловіків погодилися пройти перевірку, цим вони допомогли б жінкам у своїх сім'ях вжити запобіжних заходів, почати регулярні обстеження", – стверджує директор онкоклініки в штаті Техас Джулі Рані Нанг.

До всього іншого, одне з останніх досліджень каже, що у чоловіків із BRCA2 вдвічі вищі шанси захворіти на рак простати. І в середньому тільки 39% пацієнтів із мутацією цього гена вдається прожити більше п'яти років після діагностування у них такої хвороби, хоча це багато в чому залежить від рівня медицини в тій чи іншій країні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найдієвіший метод боротьби з раком молочної залози – профілактичний, тому всім жінкам старше 20 років слід щомісяця самостійно обстежувати груди.

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Автор
Діна Баронова
Тема
здоров'я
Теги
діагностика лікування раку
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