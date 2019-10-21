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/ Онкологія

Як врятуватися від раку грудей: названі основні правила поведінки

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Найдієвіший метод боротьби з раком молочної залози – профілактичний, тому всім жінкам старше 20 років слід щомісяця самостійно обстежувати груди.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила колишня в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. Вона нагадала, що 20 жовтня відзначався Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози.

Крім того, як зазначила ексчиновниця, жінкам старше 50 років потрібно раз у 2 роки проходити мамографічні обстеження.

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Ілюстрація. Рак грудей

Ілюстрація. Рак грудей

Соцмережі

Також дуже важливо дотримуватися здорового способу життя: відмовитися від куріння і надмірного споживання алкоголю, мати достатню фізичну активність і контролювати вагу тіла.

"Пам'ятайте, що вживання алкоголю, зайва вага і ожиріння, а також відсутність фізичної активності викликають близько 21% смертей від раку молочної залози", – написала Супрун.

У групі ризику знаходяться жінки, чиї мама або бабуся мали діагноз "рак молочної залози", жінки з пізньою менопаузою і ранньою менструацією. Пацієнти з цукровим діабетом, гіпертонічною хворобою і перенесеним раком яєчників також частіше за інших схильні до цього виду онкології.

"Ризик захворіти на рак молочної залози зростає з віком. Він найбільш поширений серед жінок старше 50 років, які перебувають у менопаузі. 8 із 10 випадків хвороби діагностують у жінок старше 50", – розповіла ексміністерка.

Поки остаточно невідомо, що саме викликає рак грудної залози, як і не можна стверджувати, що певний перелік дій допоможе убезпечити себе. Але, як написала Супрун, точно можна стверджувати, що регулярні огляди в лікаря і здоровий спосіб життя дають більше шансів на своєчасну діагностику і ефективне лікування.

Як писав OBOZREVATEL, рак молочної залози – найбільш поширений вид онкологічних захворювань серед жінок (хоча його діагностують і у чоловіків). За даними ВООЗ, лише протягом 2018 року від цього захворювання померли 2 млн 90 тисяч осіб.

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Теми
жіноче здоров'я здоров'я
Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
Тег
рак
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