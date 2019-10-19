"Рак грудей молодшає!" Лікар розповів, як знизити ризики онкології на 45%

У світі та в Україні збільшується кількість жінок, які захворіли на рак молочної залози у віці до 40 років.

Однак в 43-45% випадків всіх видів раку можна уникнути, якщо вчасно змінити свій спосіб життя і виключити з нього основні фактори ризику, розповів в ефірі ObozTV хірург-онколог Микола Анікусько.

"Ми відзначаємо тенденцію, що рак "молодшає"... Захворюваність починає зростати вже з 27-28 років. Якщо раніше 27-річна пацієнтка – це було щось, то зараз у віці 26-28 років рідко, але зустрічаються. І кількість таких пацієнток зростає рік від року", – попередив медик.

За його даними, захворіти на рак молочної залози ризикує кожна 8-ма жінка.

"Кожні 2,5 хвилини в Європі діагностується новий випадок раку молочної залози. І кожні 6,5 хвилин (від цього онкологічного захворювання. – Ред.) помирає людина", – зазначив Анікусько.

Він уточнив, що по Україні була схожа статистика до початку війни в 2014 році: "У нас кожні 20-25 хвилин діагностували новий випадок раку молочної залози. І кожні 45 хвилин від цієї недуги вмирала пацієнтка".

Як уберегтися від раку

Анікусько зауважив, що фактори ризику можна розділити на дві категорії – немодифіковані (тобто такі, що не піддаються зміні – наприклад, спадковість і вік) та модифіковані (які змінити можна).

Для профілактики раку хірург порадив звернути увагу на 6 напрямків, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ):

зменшити кількість жирної їжі та скоротити вживання алкоголю;

ввести в раціон харчові волокна (клітковину);

активно займатися фізичною культурою;

кинути палити;

санувати вогнища хронічних інфекцій (папіломавірусу людини (ВПЛ), гепатитів);

позбутися надмірної інсоляції (не засмагати на сонці).

Таким чином, наголосив лікар, можна уникнути на 43-45% всіх видів раку.

"Це дуже важливо. Посил до того, що якщо ми змінимо спосіб життя, то можемо змінити ймовірність виникнення раку", – резюмував Анікусько.

Кожні 2,5 хвилини в Європі діагностується новий випадок раку грудей medicalnewstoday.com

Як писав MedOboz, рак молочної залози зустрічається не тільки у жінок, але і у чоловіків. Такі випадки трапляються не так часто, але захворювання так само смертельно небезпечне.

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