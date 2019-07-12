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/ Онкологія

П'ють навіть діти: найпопулярніші напої виявилися смертельно небезпечними

1.2т Читати матеріал російською

Вживання напоїв із вмістом цукру і фруктових соків може викликати появу раку.

До такого висновку прийшли вчені, передає the BMJ. Повідомляється, що любителі таких напоїв ризикують заробити рак грудей. Щоб зробити заяву, дослідники проаналізували дані 107 тисяч людей.

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Причиною тому вчені бачать можливий вміст канцерогенів, а високий глікемічний індекс і високе глікемічне навантаження пов'язують з підвищеним ризиком виникнення раку грудей і гепатоцелюлярної карциноми.

Автори дослідження повідомили, що результати дослідження підтверджують рекомендації обмежити споживання напоїв з додаванням цукру, зокрема стовідсоткових фруктових соків.

Основною причиною взаємозв'язку вважають цукор.

"І якщо ми подивимося на вміст цукру в 100 мілілітрах кока-коли і, наприклад, стовідсоткового апельсинового соку, вони виявляться приблизно однаковими. Тому немає нічого дивного, що ми спостерігаємо кореляцію для фруктових соків", – додали вчені.

Напої

Напої

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Як повідомляв OBOZREVATEL, вченим вдалося з'ясувати, що рак, який вважають хворобою сучасної цивілізації, насправді був у стародавньому Єгипті і навіть у доісторичні часи.

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Тема
Боротьба з онкологією
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