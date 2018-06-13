Прорив у традиційній медицині: знайдено новий спосіб лікування раку

Американські вчені розробили новий метод лікування несприйнятливих до традиційної терапії ракових пухлин.

Комбінований препарат сприяє накопиченню мутацій у злоякісних клітинах, які потім самознищуються, пише "Лента.ру".

Так, для лікування пухлин із дефіцитом BRCA використовують препарат олапаріб, який є інгібітором PARP. Однак ефект від лікування триває недовго через компенсаторні механізми, що виникають через мутації.

Учені висунули гіпотезу, що одночасне придушення таких ферментів як PARP та RAD52 є більш ефективним способом лікування.

Експерименти з клітинними культурами показали, що інгібітор RAD52 - 6-гідроксил-DL-допа (похідне протипаркінсонічного кошти леводопи) - пригнічує залишкову репараційну активність в клітинах з дефіцитом BRCA, оброблених олапарібом.

Спільне використання цих препаратів посилювало накопичення дволанцюгових розривів і пригнічувало ріст клітин аденокарциноми. Через 28 днів лікарської обробки клітини з дефіцитом BRCA повністю гинули. Такий же ефект був продемонстрований в клітинній лінії лейкемії та лімфоми Беркітта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені Лундського університету в Швеції визначили захисні механізми, завдяки яким ракові клітини виживають при різних методах лікування.