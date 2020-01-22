Прорив у медицині: вчені знайшли "ліки" від усіх видів раку

Вчені з Великобританії винайшли спосіб дозволити медиками "налаштовувати" імунну систему людини проти злоякісних пухлин, що потенційно зможе відкрити шлях до створення універсальних ліків проти раку.

І хоча їхній метод поки не пройшов клінічного випробування, дослідники переконані, що в нього є величезний потенціал. Докладніше про цю роботу зокрема команди науковців Університету Кардіффа повідомляє ВВС.

Зазначається, що їм вдалося виявити особливий вид Т-лімфоциту – клітини, що відповідає в організмі саме за імунну реакцію. На відміну від інших вона в змозі протидіяти різним видам загроз.

Британські вчені винайшли унікальні "ліки" від раку

"Є шанс, що це може вилікувати всіх пацієнтів. Раніше ніхто не думав, що це можливо. На поверхні Т-лімфоцитів (або Т-клітин) є хімічні рецептори, за допомогою яких вони виявляють небезпечні для організму антигени", – розповів дослідник Генрі Сівелл.

Так вченим вдалося віднайти спосіб змусити виявлені ними Т-лімфоцити атакувати широке коло ракових клітин.

Такий метод уже випробували на клітинах раку легенів, крові, кишківника, молочної залози, а також простати, яєчників і шийки матки. Зазначається, що лімфоцит знищував ракові клітини і не чіпав здорові.

Водночас науковці зауважують, що досі не з’ясували – у який спосіб Т-лімфоцит відрізняє ракові клітини від здорових. За їхніми словами, його рецептор взаємодіє з молекулою MR1, яка існує на поверхні кожної клітини організму. Передбачається, що він може отримувати від MR1 сигнал про те, що метаболізм клітини порушений, і "бачить" у ній пухлину.

"Ми першими описали Т-клітину, що виявляє у ракових клітинах MR1. Раніше цього ніхто не робив", – підкреслив дослідник Гаррі Долтон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними Міністерства охорони здоров'я, щорічно в Україні від раку помирають 65 тисяч громадян, а ще 140 тисяч дізнаються про свій страшний діагноз.

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