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/ Онкологія

Прорив у медицині: вчені знайшли "ліки" від усіх видів раку

2.6т
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Вчені з Великобританії винайшли спосіб дозволити медиками "налаштовувати" імунну систему людини проти злоякісних пухлин, що потенційно зможе відкрити шлях до створення універсальних ліків проти раку.

І хоча їхній метод поки не пройшов клінічного випробування, дослідники переконані, що в нього є величезний потенціал. Докладніше про цю роботу зокрема команди науковців Університету Кардіффа повідомляє ВВС.

Зазначається, що їм вдалося виявити особливий вид Т-лімфоциту – клітини, що відповідає в організмі саме за імунну реакцію. На відміну від інших вона в змозі протидіяти різним видам загроз.

Британські вчені винайшли унікальні "ліки" від раку

Британські вчені винайшли унікальні "ліки" від раку

"Є шанс, що це може вилікувати всіх пацієнтів. Раніше ніхто не думав, що це можливо. На поверхні Т-лімфоцитів (або Т-клітин) є хімічні рецептори, за допомогою яких вони виявляють небезпечні для організму антигени", – розповів дослідник Генрі Сівелл.

Так вченим вдалося віднайти спосіб змусити виявлені ними Т-лімфоцити атакувати широке коло ракових клітин.

Такий метод уже випробували на клітинах раку легенів, крові, кишківника, молочної залози, а також простати, яєчників і шийки матки. Зазначається, що лімфоцит знищував ракові клітини і не чіпав здорові.

Водночас науковці зауважують, що досі не з’ясували – у який спосіб Т-лімфоцит відрізняє ракові клітини від здорових. За їхніми словами, його рецептор взаємодіє з молекулою MR1, яка існує на поверхні кожної клітини організму. Передбачається, що він може отримувати від MR1 сигнал про те, що метаболізм клітини порушений, і "бачить" у ній пухлину.

"Ми першими описали Т-клітину, що виявляє у ракових клітинах MR1. Раніше цього ніхто не робив", – підкреслив дослідник Гаррі Долтон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними Міністерства охорони здоров'я, щорічно в Україні від раку помирають 65 тисяч громадян, а ще 140 тисяч дізнаються про свій страшний діагноз.

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Автор
Діна Баронова
Теми
Дослідження вчених здоров'я
Місце
Великобританія
Теги
дослідження лікування раку
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