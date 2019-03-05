Прорив у лікуванні раку: в Італії успішно провели унікальну операцію

В італійському місті Падуя провели унікальну операцію, пересадивши онкохворому частину печінки від живого донора за допомогою інвазивного методу.

Як пише repubblica.it, ця процедура допомогла непрацездатному 47-річному пацієнтові, який спочатку вважався неоперабельним, замінивши йому печінку, уражену метастазами раку товстої кишки.

Хірургічне втручання було виконано командою Умберто Чилло, директора відділення гепатобіліарної хірургії і трансплантації печінки Університету Падуї.

"Ця двоетапна операція є справжньою революцією: фактично, тільки вшосте у світі виконується подібне втручання, проте воно є першим в історії, коли частина процедури була виконана за допомогою відеолапароскопії, техніки інвазивної хірургії", — наголошується в матеріалі.

При цьому у донора, використовуючи експериментальний метод під назвою Rapid із дуже низьким ризиком, забрали тільки 20% органу, давши можливість організму регенерувати пересаджені тканини.

Спершу команда хірургів взяла ліву частку печінки донора, імплантувавши її пацієнтові. Наголошується, що досі жива трансплантація проводилася з використанням щонайменше 60-65% печінки донора, причому ризики для його здоров'я були значно вищими.

Потім медики закупорили вену, яка забезпечує кровопостачання правої сторони печінки, відводячи весь кровотік, багатий факторами регенерації, недавно імплантованій лівій частині. Уражена метастазами права частина печінки залишилася на місці, щоб допомогти пересадженому органу виконувати свої функції. Тим часом здорова частина почала відновлюватися, швидко збільшуючись в об'ємі.

Через два тижні пацієнт пройшов комп'ютерну томографію, щоб перевірити розмір здорової печінки, і переконавшись, що орган більший ніж у два рази за початковий об'єм, лікарі Падуї видалили нездорову половину печінки.

Втручання проводилося з використанням інвазивної техніки і виявилося успішним: пацієнт повернувся додому й відновив свою звичайну діяльність.

Ілюстрація pexels.com

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