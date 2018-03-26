Прорив у лікуванні раку: медики відкрили ефективний метод

Грузинські медики зробили прорив в лікуванні раку. Вони завершують дослідження ефективності методики, яка передбачає застосування одночасно двох видів імунотерапії.

Так, перший вид дає можливість Т-клітинам більш активно знищувати ракові клітини, другий - провокує в організмі швидку і потужну незалежну імунну відповідь, передає МedicalХpress. У поєднанні вони виконують підтримуючу функцію організму пацієнта в цілому, а також інтенсивно протистоять патологічним клітинам, в тому числі навіть в складних випадках, наприклад, при раку легенів, мозку або печінки.

Клінічні випробування безпеки даного виду терапії вже проведені і дозволили приступити до наступного - дослідження ефективності у випадках окремих видів раку і пухлин, а також з урахуванням особливостей кожного пацієнта.

Раніше дослідження проводилися на лабораторних гризунах. Результати показали ефективність і безпеку дослідження подібного методу терапії.

Раніше "МедОбоз" розповідав про головну причину розвитку самого агресивного виду раку.