Проект "Я, Ніна" – інсайт під час боротьби з онко

Телеведуча Яніна Соколова сім місяців боролася з онкозахворюванням. Перемігши хворобу, вона усвідомила, що її місія – змінювати навколишній світ, надихаючи людей своїм прикладом. Так і народився проект "Я, Ніна", одним із партнерів якого став медичний центр "Добробут".

Яніна Соколова пройшла 30 курсів променевої терапії, чотири курси хіміотерапії та перенесла операцію. У реанімації до неї прийшла ідея створення мультимедійного проекту "Я, Ніна", який складається з автобіографічної книги, художнього фільму та саундтрека "Сьомий день".

Яніна Соколова проект "Я, Ніна"

Говори, щоб тебе почули

Зламавши поширений шаблон замовчування, кілька тижнів тому Яніна Соколова відкрито розповіла в соцмережах про перенесене захворювання. Наступним кроком стала презентація мультимедійного проекту "Я, Ніна", яка відбулася в Києві 4 червня цього року. Мета проекту – допомогти онкохворим усвідомити цінність свого життя та почати боротися за нього, тому що воно того варте. Тег проекту так і звучить – #ВартоЖити.

"До хвороби я вважала, що молода й здорова, тому не надто часто відвідувала лікарів, – розповіла Яніна Соколова під час презентації проекту. – Але ж є ранні дзвіночки, настільки мікроскопічні, що ти й не замислюєшся, чим усе це може обернутися. Тому в мене величезне прохання до всіх: перевіряйтеся вчасно, здавайте тести на онкомаркери".

Яніна Соколова Прес-конференція

Один із напрямів, які підтримує проект "Я, Ніна", – донесення інформації про важливість ранньої діагностики різних видів онкології за підтримки Центру онкології медичної клініки "Добробут". На сайті клініки є спеціальний онлайн-тест, який допомагає визначити ризики та схильність до онкозахворювань. Тестування займає лише п’ять хвилин: https://www.dobrobut.com/cancer/test/

Професійний погляд

Виступаючи на презентації проекту "Я, Ніна", медичний директор із дорослого населення медичної мережі "Добробут" Тетяна Анікєєва сказала: "Ми дуже раді цій колаборації, яка дає можливість вести правильну просвітницьку роботу, щоб пацієнти потрапляли до онкологів і лікарів-хірургів не на III-IV стадіях хвороби. Це витратно не лише матеріально, фізично, а й психологічно. Дуже важко прийняти такий діагноз. І допомогти теж складно. Життєво важливо, щоб ми не лише навчилися самі, а й навчили своїх рідних і близьких ранньої діагностики онкозахворювань. Це мінімізує втрати. У нашій клініці є випадки, коли люди, що пройшли колоноскопію, повністю одужували після однієї маленької маніпуляції. Наша роль – популяризація ранньої діагностики онкозахворювань. Ми прагнемо зробити це в яскравій і доступній усім формі. І хочемо, щоб проходження онлайн-тесту на онко раз на рік стало загальноприйнятою звичкою, яка дає змогу зважити ризики, а також знайти шляхи вирішення за допомогою профільних фахівців. Також, якщо людину щось турбує, краще пройти відповідний скринінг і зрозуміти, чи все у неї добре. Наша місія – максимально подовжити здоров’я. Рання діагностика – це один із шляхів до здорового життя".

Тетяна Анікєєва Добробут

Заступник головного лікаря з онкохірургії Центру онкології "Добробут" Кирило Бурмич підкреслив: "Мене особисто, як лікаря, ніколи не залишає байдужим доля пацієнта. Те, що Яніна Соколова відкрито заявила про свою хворобу, – справжній подвиг. Скажу відверто, у нас в країні взагалі не прийнято так відкрито говорити про онкозахворювання. Це стигма, яку слід руйнувати, і в Яніни, як у публічної персони, є всі інструменти для цього. На мій погляд, наша колаборація – це можливість донести майже до кожного українця думку про те, що рання діагностика може стати частиною звичайного життя. І в цьому легко переконатися, пройшовши онлайн онкотестування. Дуже важливо, щоб в Україні було розроблено програму ранньої діагностики онкозахворювань на державному рівні. Проект "Я, Ніна" – один із кроків на шляху до реальних змін у системі охорони здоров’я. Гадаю, з появою в країні страхової медицини страхові компанії впровадять ранні скринінги, адже запобігти захворюванню набагато дешевше, ніж його лікувати".

Кирило Бурмич Добробут

Особистий досвід

"Я дуже хочу, – сказала Яніна Соколова, – щоб люди, які зіткнулися з цією проблемою, взяли себе в руки та пам’ятали, що тільки при розумінні позитивного фіналу буде фідбек. Дуже важливо навчитися вірити. І перш за все – у себе. А їхнім близьким слід навчитися правильно підтримувати того, хто хворіє. Не гірко співчувати, а надавати дієву допомогу. І тут не обійтися без допомоги психолога. До слова, цю пораду дала мені онкохірург, яка мене оперувала. Я вірю, що моя історія надихне тих, хто тільки зіткнувся з недугом та не знає, як до цього ставитися й де шукати допомоги, а також тих, хто вже зневірився та перестав боротися".

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