"Причина онкології – образа": Супрун розвінчала міф про смертельну хворобу

Причинами розвитку онкологічних захворювань є спадковість, спосіб життя, вплив навколишнього середовища і ряд інших, проте ніяк не образа.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. Вона звернула увагу на те, що одна з популярних у країні мереж лабораторій випустила брошуру, в якій вийшов матеріал психолога Тетяни Дугельної. Остання стверджує, що причина онкозахворювань – образи:

"Коли твоє тіло наповнене любов’ю до себе, ти розширюєшся й кожна клітинка дихає й радіє життю. Коли ти ображаєшся на себе, ти відразу ж стискаєшся і заперечуєш себе саму. У цей момент твоє тіло отримує сигнал про нелюбов до себе й запускає програму формування вогнища для розвитку онкозахвонювання".

Супрун наголосила, що така заява є фейком, оскільки рак – це не психосоматическая хвороба.

Ось які науково обґрунтовані фактори ризику раку існують:

Спадковість: ретинобластома, рак молочної залози і яєчників.

Вік: із віком шанси розвитку раку ростуть – рак легенів розвивається, наприклад, після кількох десятиліть куріння, а не в юності.

Стать: є гормонозалежні типи раку.

Вага: істотне збільшення індексу маси тіла збільшує ймовірність раку підшлункової залози і прямої кишки.

Навколишнє середовище і виробничі фактори: ультрафіолет, радіаційне випромінювання, важкі метали або бензопірен у середовищі.

Спосіб життя: куріння, споживання алкоголю.

Виробничі: постійний вплив канцерогенів, хімікатів і радіоактивних матеріалів на робочому місці.

Віруси: вірус папіломи людини, вірус гепатиту С.

Ілюстрація. Рак ecology.md

"Твердження про те, що пацієнти з онкозахворюваннями ніби-то самі винні у своїх хворобах, бо недостатньо себе любили і мали образи – це з тієї ж категорії, що й звинувачення жертв насильства в тому, що вони самі спровокували насильника. Зневага до проблеми може спричинити у пацієнтів ще сильнішу депресію та зневіру тоді, коли вони потребують підтримки", – зробила висновок в.о. міністра.

Як писав OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували:

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