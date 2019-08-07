"Причина онкології – образа": Супрун розвінчала міф про смертельну хворобу

Причинами розвитку онкологічних захворювань є спадковість, спосіб життя, вплив навколишнього середовища і ряд інших, проте ніяк не образа.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. Вона звернула увагу на те, що одна з популярних у країні мереж лабораторій випустила брошуру, в якій вийшов матеріал психолога Тетяни Дугельної. Остання стверджує, що причина онкозахворювань – образи:
"Коли твоє тіло наповнене любов’ю до себе, ти розширюєшся й кожна клітинка дихає й радіє життю. Коли ти ображаєшся на себе, ти відразу ж стискаєшся і заперечуєш себе саму. У цей момент твоє тіло отримує сигнал про нелюбов до себе й запускає програму формування вогнища для розвитку онкозахвонювання".
Супрун наголосила, що така заява є фейком, оскільки рак – це не психосоматическая хвороба.
Ось які науково обґрунтовані фактори ризику раку існують:
Спадковість: ретинобластома, рак молочної залози і яєчників.
Вік: із віком шанси розвитку раку ростуть – рак легенів розвивається, наприклад, після кількох десятиліть куріння, а не в юності.
Стать: є гормонозалежні типи раку.
Вага: істотне збільшення індексу маси тіла збільшує ймовірність раку підшлункової залози і прямої кишки.
Навколишнє середовище і виробничі фактори: ультрафіолет, радіаційне випромінювання, важкі метали або бензопірен у середовищі.
Спосіб життя: куріння, споживання алкоголю.
Виробничі: постійний вплив канцерогенів, хімікатів і радіоактивних матеріалів на робочому місці.
Віруси: вірус папіломи людини, вірус гепатиту С.
Ілюстрація. Рак
ecology.md
"Твердження про те, що пацієнти з онкозахворюваннями ніби-то самі винні у своїх хворобах, бо недостатньо себе любили і мали образи – це з тієї ж категорії, що й звинувачення жертв насильства в тому, що вони самі спровокували насильника. Зневага до проблеми може спричинити у пацієнтів ще сильнішу депресію та зневіру тоді, коли вони потребують підтримки", – зробила висновок в.о. міністра.
Як писав OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували:
Низькожирова дієта сприяє зниженню ризику смерті від раку молочної залози.
Вживання в їжу риби три рази в тиждень знижує ризик виникнення раку кишечника.
Популярний препарат, призначений для лікування хвороб кишечника, може викликати рак шкіри.
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