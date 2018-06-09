Поширена операція загрожує розвитком раку: вчені розкрили загрозу

Видалення апендикса у чоловіків може бути пов'язано з раком простати, який з'явиться через багато років.

До такого висновку прийшли шведські вчені з Університету Еребру, повідомляє Daily Mail.

Фахівці відзначають, що у 70% тих, кому був вирізаний апендикс у віці до 20 років, пізніше діагностували рак передміхурової залози. При цьому ті, у кого не було апендициту в тому віці, не мав онкологічних захворювань передміхурової залози.

Крім того, наявність апендикса впливає на смертність через рак простати. Ті чоловіки, у яких був апендицит в юнацькому віці, вмирають від онкологічних захворювань передміхурової залози майже в 9 разів частіше, ніж ті, у кого не було проблем з апендиксом в юнацтві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вченим вдалося вилікувати рак на останній стадії у трьох пацієнтів з важковиліковними формами захворювання.