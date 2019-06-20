Головна Новини
Мова Язык
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Онкологія

Популярний молочний продукт рятує від раку: знайдено зв'язок

1.3тЧитати матеріал російською

Вживання в їжу двох і більше порцій йогурту на тиждень знижує ризик появи у чоловіків доброякісних пухлин кишечника, які можуть переродитися в поширений тип раку.

До такого висновку прийшли вчені Вашингтонського університету (США). Дослідники проаналізували дані про розвиток різних типів аденом і раціони харчування у 32 606 чоловіків і 55 743 жінок, повідомляє "Лента.ру".

Усім учасникам була проведена ендоскопія нижнього відділу кишечника в період з 1986 по 2012 рік. Кожні чотири роки добровольці надавали детальну інформацію про свій спосіб життя і дієту, включаючи рівень споживання йогурта.За досліджуваний період було виявлено 5811 випадків розвитку аденом у чоловіків, а у жінок – 8116.

Новини
Ризик вищий на 40%: названо несподівані причини раку

Популярний молочний продукт рятує від раку: знайдено зв'язок

Ілюстрація

Як з'ясувалося, у тих чоловіків, хто часто їв йогурт, ризик розвитку доброякісних пухлин знизився на 19 відсотків. Крім того, поява аденом у товстому кишечнику, які можуть переродитися в рак, зменшилася на 26 відсотків.

У жінок зв'язку між споживанням йогурту і ризику розвитку пухлин кишечника виявлено не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вченим вдалося з'ясувати, що рак, який вважають хворобою сучасної цивілізації, насправді був у стародавньому Єгипті і навіть у доісторичні часи.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
СШАВашингтон
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини