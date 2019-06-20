Популярний молочний продукт рятує від раку: знайдено зв'язок

Вживання в їжу двох і більше порцій йогурту на тиждень знижує ризик появи у чоловіків доброякісних пухлин кишечника, які можуть переродитися в поширений тип раку.

До такого висновку прийшли вчені Вашингтонського університету (США). Дослідники проаналізували дані про розвиток різних типів аденом і раціони харчування у 32 606 чоловіків і 55 743 жінок, повідомляє "Лента.ру".

Усім учасникам була проведена ендоскопія нижнього відділу кишечника в період з 1986 по 2012 рік. Кожні чотири роки добровольці надавали детальну інформацію про свій спосіб життя і дієту, включаючи рівень споживання йогурта.За досліджуваний період було виявлено 5811 випадків розвитку аденом у чоловіків, а у жінок – 8116.

Ілюстрація

Як з'ясувалося, у тих чоловіків, хто часто їв йогурт, ризик розвитку доброякісних пухлин знизився на 19 відсотків. Крім того, поява аденом у товстому кишечнику, які можуть переродитися в рак, зменшилася на 26 відсотків.

У жінок зв'язку між споживанням йогурту і ризику розвитку пухлин кишечника виявлено не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вченим вдалося з'ясувати, що рак, який вважають хворобою сучасної цивілізації, насправді був у стародавньому Єгипті і навіть у доісторичні часи.

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