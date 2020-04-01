Помруть мільйони дітей: медики передбачили нову катастрофу

У разі відсутності глобальних інвестицій у сферу медичної допомоги, уже протягом наступних 30 років вчені прогнозують мільйони смертей онкохворих дітей у віці до 14 років.

До того ж більшість припаде на країни з низьким і середнім рівнем життя. Про це йдеться в звіті нового дослідження онкологів у журналі The Lancet Oncology.

Водночас фахівці зазначають, що лікування дитячого раку – не надто дорога інвестиція. Вони підрахували, що загальні витрати на лікування неповнолітніх у подальшому матимуть потрійну віддачу. Наприклад, витрачені $594 млрд незабаром компенсуються приростом продуктивності, а також принесуть дохід у розмірі $2,58 трильйона.

Вчені пророкують смерть мільйонів дітей від раку

"Обчислення показали, що кожен витрачений долар із фінансування в розмірі $20 млрд протягом 30 років буде компенсований трьома доларами", – стверджує доктор Дитячої дослідницької лікарні Св. Юди Карлос Родрігес-Галіндо.

За його словами, вчені за допомогою нових моделей вивчення цієї проблеми, підрахували, що в період між 2020 і 2050 роками приблизно 13,7 мільйона дітей у всьому світі захворіють на рак. Водночас понад шість мільйонів із них взагалі ризикують залишитися без встановленого діагнозу і, відповідно, потрібного лікування.

Однак незважаючи на розрахунки, фахівці рекомендують врахувати витрати на дитячу онкологію до базової медичної страховки громадян, створити національні центри, щоб пацієнти мали швидкий доступ до медпослуг, а також інвестувати до $100 в рік у вивчення раку, зокрема, в країнах із низьким і середнім рівнем життя.

Вчені в сфері онкології підкреслюють, що такі рекомендації не тільки допоможуть зберегти мільйони життів дітей, але й принесуть дохід.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з'ясували, що простий аналіз крові може виявити понад 50 видів раку, часто навіть до появи будь-яких симптомів.

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