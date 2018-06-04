Померла від раку дитина врятувала 15 життів: подробиці зворушливої історії

Загибла від раку 13-річна британка Шарлотта Мітчелл перед смертю прийняла рішення стати посмертним донором, завдяки чому допомогла врятувати життя 15 людей.

Як передає "Лайф.ру", у дитини була агресивна пухлина головного мозку - гліобластома - від якої вона померла через шість тижнів після того, як був поставлений діагноз.

Однак дитина прагнула допомагати людям, тому самостійно прийняла рішення стати донором, передавши серце, підшлункову залозу, нирки, а також рогівку, шкіру і кістки.

"Важливо, щоб батьки говорили з дітьми про цей вибір. Шарлотта сказала нам, що все розуміє і що хоче дати кому-небудь шанс на життя. Без сумніву, мене втішає те, скільком людям допоможуть її органи. Це єдине, що мене підтримує" , - сказала мати дівчинки Карен Мітчелл.

Як писав MEDOBOZ, напередодні заступник Супрун зробив скандальну заяву про лікування онкохворих.