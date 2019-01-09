Помирає кожен другий! Онколог забила на сполох через ситуацію із раком в Україні

Сьогодні в Україні виявляють 160-170 тис. хворих на рак щорічно. Половина з них помирає протягом першого року після встановлення діагнозу.

Такі цифри в ефірі ObozTV привела завідувачка відділенням малоінвазивної хірургії у Київському онкологічному центрі Катерина Харченко. Вона підкреслила, що зараз онкологія посідає в Україні друге місце за рівнем смертності, поступаючись тільки кардіологічним захворюванням.

"ВООЗ вважає, що до 2030 року кількість хворих на планеті Земля збільшиться приблизно на 70%. Рак безумовно молодшає. Але сказати, що ми суттєво відрізняємося за структурою захворюваності від інших країн не можна", – пояснила Харченко.

у той же час в економічно розвинених країнах, таких як Швеція, Фінляндія або Данія, зростання захворюваності навіть вище, ніж в Україні, додала лікар. Однак рівень смертності в цих державах значно нижчий.

Ілюстрація

"Найголовніша проблема настільки високої смертності від онкологічних захворювань в Україні – пізнє виявлення хвороби. Приблизно 35-45% пацієнтів приходять до онкологів, маючи уже 3-4 стадію хвороби. Відповідно і лікування набагато дорожче, складніше, і виживання нижче, і тривалість життя у результаті менша", – підвела підсумок вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у світі винаходять усе нові способи боротьби з раком:

У Великобританії для діагностики та лікування раку легенів почали застосовувати "гарячі" уколи.

У Новій Зеландії виявили вірус, який ефективно вражає ракові клітини.

Фахівці Стенфордського університету розробили нову методику променевої терапії, яку назвали ФАЗЕР. Метод дозволяє вбивати рак за лічені секунди.

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