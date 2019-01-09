МоваЯзык
Реєстрація
CityВідео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Онкологія

Помирає кожен другий! Онколог забила на сполох через ситуацію із раком в Україні

1.2тЧитати матеріал російською

Сьогодні в Україні виявляють 160-170 тис. хворих на рак щорічно. Половина з них помирає протягом першого року після встановлення діагнозу.

Такі цифри в ефірі ObozTV привела завідувачка відділенням малоінвазивної хірургії у Київському онкологічному центрі Катерина Харченко. Вона підкреслила, що зараз онкологія посідає в Україні друге місце за рівнем смертності, поступаючись тільки кардіологічним захворюванням.

"ВООЗ вважає, що до 2030 року кількість хворих на планеті Земля збільшиться приблизно на 70%. Рак безумовно молодшає. Але сказати, що ми суттєво відрізняємося за структурою захворюваності від інших країн не можна", – пояснила Харченко.

Новини
Рак масово вбиває українців: у МОЗ забили на сполох через смертельну хворобу

у той же час в економічно розвинених країнах, таких як Швеція, Фінляндія або Данія, зростання захворюваності навіть вище, ніж в Україні, додала лікар. Однак рівень смертності в цих державах значно нижчий.

Ілюстрація

Ілюстрація

"Найголовніша проблема настільки високої смертності від онкологічних захворювань в Україні – пізнє виявлення хвороби. Приблизно 35-45% пацієнтів приходять до онкологів, маючи уже 3-4 стадію хвороби. Відповідно і лікування набагато дорожче, складніше, і виживання нижче, і тривалість життя у результаті менша", – підвела підсумок вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у світі винаходять усе нові способи боротьби з раком:

Підсумки дня із Вадимом Колодійчуком дивіться щобудня о 17:30 на ObozTV.

Читайте всі новини по темі "онкологія" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
онкологіяБоротьба з онкологієюПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Єкатерина Харченко
Місце
Україна
Теги
ракздоров'я
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
7
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини