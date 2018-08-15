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"Платіть і не тримайте чергу": Інститут раку у Києві загримів у скандал

27.4тЧитати новину російською

Національний інститут раку України став фігурантом скандалу - він вимагає з пацієнтів "благодійні внески" без їхньої згоди на це.

За фактом же суми, які вимагають від людей, - це оплата за витратні матеріали для обстежень, які іноді просто ніде купити, а вони терміново необхідні. Більше того, квитанції за подібні витрати в касі Інституту раку не видають, пише жертва такої ситуації Оксана Сухорукова на своїй сторінці у Facebook.

Нижче наводимо повний текст діалогу жінки з працівниками медустанови.

Скандал в Інституті раку

"Я звернулася до директора національного Інституту раку з проханням обґрунтування стягнення з нас грошей. З відповіді на своє звернення я дізналася, що я...надала благодійну допомогу! С*ка!!! Я не надавала цієї допомоги. Я тупо заплатила за отримання медичних послуг! Або я плачу, або я не отримаю послуги. Крапка! Немає ніякої добровільної допомоги. Є плата за послуги", - обурюється жінка.

Відповідь Інституту раку про надання благодійного внеску

Facebook Оксани Сухорукової

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Крім того, вона звернулася до директора Інституту раку Олени Колесник з вимогою надати документи, що обгрунтовують здійснений платіж. У разі відсутності таких Сухорукова пригрозила зверненням до відповідних органів контролю.

Користувачів мережі також вкрай обурила ситуація, що склалася, і вони висловили своє невдоволення у коментарях під постом.

"Цинізм, нахабство і будь-яка відсутність співчуття до пацієнтів... Дно", "Інститут раку - це днище. Там знущаються просто з людей. У коридорах величезні черги з дуже хворих людей, і навіть стільців немає, щоб сісти. Про мутне вимагання внесків в усіх кабінетах навіть згадувати не хочеться", - пишуть люди.

Скандал в Інституті раку

Скандал в Інституті раку

"Люди до такого нахабства дійшли, що пишуть про це офіційно! Капець. Придбання матеріалів має бути офіційним, з чеком. А благодійність щось інше", "На стоянці машини перед інститутом одна крутіша за іншу. Це життя пацієнтів, які хочуть жити і віддають останнє або в борги залазять", - критикують поведінку працівників медустанови.

Скандал в Інституті раку

Скандал в Інституті раку

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Що коїться у київському Інституті раку: звіт із фотографіями

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 серпня стало відомо, що лікар Національного інституту раку Анна Губарєва, яка відмовилася лікувати ветерана АТО з Кропивницького Віталія Драгана, після гучного звільнення була поновлена на роботі та навіть отримала підвищення. Так, її призначили секретарем Комісії з питань етики, яка відповідає за узгодження проведення клінічних випробувань. Однак після великого резонансу, яку новина викликала в суспільстві, сепаратистку знову звільнили.

Крім того, медзаклад відзначився ще одним скандальним призначенням - колишній прокурор з Вінницької області Анатолій Головко, який попадався на п'яному масштабному ДТП, отримав посаду заступника директора інституту і став завідувати боротьбою корупцією в ньому.

Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
Національний інститут раку
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Lototsky Konstantin
Lototsky Konstantin
Институт рака — это днище, как и вся украинская медицина... Я три года, как онкобольной, поверьте это так... Это пи..дец...
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Валевич Борис
Валевич Борис
Необходима комиссия из Минздрава - проверка, отстранение глав. врача и возбужденные уголовные дела. Все осталось со времен коррупционных схем Богомолец, которая превратила не только институт рака но и больницу в собственные магазины.
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Anti-banderos
Anti-banderos
Институт рака поставил пациентов... соответственно.
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