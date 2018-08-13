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Після грандіозного скандалу: лікаря-сепаратистку, яка відмовила в лікуванні АТОвцю, знову звільнили

27тЧитати новину російською

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що онколог Національного інституту раку Анна Губарєва, яка була відновлена ​​на посаді після скандального звільнення за відмову надати допомогу ветерану АТО, знову звільнена.

"Одразу після викриття інциденту Губаревої з ветераном, її звільнили з обох посад, які вона на той час займала - лікаря та наукового співробітника. Але з 17.07.2018 року по 31.08.2018 року її було поновлено на науковій посаді, щоб дати змогу завершити наукову діяльність. Сьогодні з нею розірвали цей контракт достроково", - написала вона в своєму Facebook.

Чиновниця також зазначила, що онколог із 2008 року була членом незалежної локальної етичної комісії Інституту, де і залишилася навіть після першого звільнення. Варто зазначити, що її звільнили за неетичну поведінку.

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"Така кадрова політика керівництва закладу неприпустима. З боку Міністерства охорони здоров'я України буде вжито відповідних заходів", - наголосила Супрун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні Анна Губарєва відмовила в пільговому лікуванні спецназівцю, ветерану АТО Віталію Драгану з Кропивницького через те, що "вбивав братський народ". Після того, як про це стало відомо, її звільнили зі скандалом. Однак уже в серпні Губарєву поновили на посаді.

Читайте всі новини по темі "Сепаратизм в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Сепаратизм в Україні
Особа
Уляна Супрун
Місце
УкраїнаКиїв
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
все кто против переворота .враги..
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Ker Secre
Ker Secre
Ну і морда і свинособаки, хоч портрет ворога України малюй дітей лякати.
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Modla анна
Modla анна
Гірко читати попередні коментарі . Уляна Супрун найкращий в.о. міністра . Ганебну ситуацію вона не ігнорує так як більшість державних чиновників , а рашисти - коментатори таких людей ненавидять за патріотичність та відданість національним інтересам нашої України. Українці схаменіться , дайте достойну відповідь та відсіч таким коментарям.
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