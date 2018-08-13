Після грандіозного скандалу: лікаря-сепаратистку, яка відмовила в лікуванні АТОвцю, знову звільнили

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що онколог Національного інституту раку Анна Губарєва, яка була відновлена на посаді після скандального звільнення за відмову надати допомогу ветерану АТО, знову звільнена.
"Одразу після викриття інциденту Губаревої з ветераном, її звільнили з обох посад, які вона на той час займала - лікаря та наукового співробітника. Але з 17.07.2018 року по 31.08.2018 року її було поновлено на науковій посаді, щоб дати змогу завершити наукову діяльність. Сьогодні з нею розірвали цей контракт достроково", - написала вона в своєму Facebook.
Чиновниця також зазначила, що онколог із 2008 року була членом незалежної локальної етичної комісії Інституту, де і залишилася навіть після першого звільнення. Варто зазначити, що її звільнили за неетичну поведінку.
"Така кадрова політика керівництва закладу неприпустима. З боку Міністерства охорони здоров'я України буде вжито відповідних заходів", - наголосила Супрун.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні Анна Губарєва відмовила в пільговому лікуванні спецназівцю, ветерану АТО Віталію Драгану з Кропивницького через те, що "вбивав братський народ". Після того, як про це стало відомо, її звільнили зі скандалом. Однак уже в серпні Губарєву поновили на посаді.
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