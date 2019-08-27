Підстрибували і нюхали: собаки допомогли своїм власницям виявити рак

У Британії дві собаки допомогли діагностувати онкологічні захворювання у своїх власниць. Розпізнати їх тваринам вдалося за допомогою запаху.

Перший випадок трапився у Лондоні з Еммою Сміт, яка завела цуценя стаффордширського бультер'єра. Пес на ім'я Чарлі через кілька місяців почав дивно поводитися: постійно гавкав, підстрибував і нюхав груди, пише Daily Mirror.

Це насторожило її і вона вирішила провести огляд грудей, який показав ущільнення. Детальна діагностика виявила рак. Лікування пройшло успішно, але, за словами медиків, якби вона звернулася пізніше, прогноз був би значно гіршим.

Чарлі Daily Mirror

А ось другому собаці, лабрадору на ім'я Дейзі, вдалося знайти одразу 550 випадків захворювання на рак. Пес задіяний у спеціальній програмі собак-медиків, які допомагають в діагностиці. Господиня Дейзі віддала її в цю благодійну програму після того, як вона знайшла у неї рак.

Як писав OBOZREVATEL, вчені назвали продукт, який знижує ризик розвитку раку печінки, а також її запалення і розвитку жирової хвороби.

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