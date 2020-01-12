Перші симптоми раку: лікар розповів, як вчасно врятувати своє життя

Ранніми симптомами раку можуть бути практично будь-які безпричинні зміни в роботі організму.

"Симптоми (онкологічних захворювань. – Ред.) настільки різняться, що доби не вистачить, щоб їх усі описати. Але основні – ті, які людина відчуває вперше в своєму житті", – попередив лікар-онколог, нейрохірург Антон Шкіряк в ефірі ObozTV.

Медик закликав дослухатися до свого здоров'я і при незвичних проявах дискомфорту одразу ж звертатися до лікаря: своєчасне виявлення раку на ранніх стадіях дає дуже високий відсоток лікування.

"Люди ходять на 3-4 роботи і не звертають увагу на болі в спині. Людина-курець при появі болю під лопаткою думає, що, напевно, потягнула спину. Вона не зробить діагностику легких. Вона не зробить навіть банальний рентген легенів, щоб визначити, чи немає там якихось ущільнень", – обурився Шкіряк.

Він пояснив, що пацієнти, які приходять з першою стадією раку, зазвичай відчули ознаки нездужання всього кілька місяців назад. Тих, хто приходить з 4-й стадією, проблеми часто турбували по три роки і більше, але вони їх ігнорували.

"Симптоматика дуже різниться. Починаючи від схуднення, больових відчуттів в організмі будь-якої локалізації, дискомфорту, порушення рухових функцій (наприклад, похитування), періодичного порушення свідомості. Мільярд симптомів!" – наголосив онколог.

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Щонайменше Шкіряк порадив зробити загальний аналіз крові – хоча він і не покаже наявність онкології, але може продемонструвати її неявні ознаки.

"Такі, наприклад, як зниження гемоглобіну, нові форми лімфоцитів. Підвищення швидкості осідання еритроцитів теж часто є ознакою онкології. Хоча тільки за загальним аналізом крові не можна сказати, що у вас рак або підозра на нього", – розповів він.

Серед можливих перших симптомів раку – легкий дискомфорт, кашель, загальне нездужання, різке схуднення, болі в різних місцях тіла, зміни стану шкіри тощо parade.com/iStock

Як писав OBOZREVATEL, за даними Національного реєстру захворювання на рак, щороку в Україні близько 140 тисяч осіб дізнаються про наявність онкозахворювання. Щороку від раку помирають понад 65 тисяч громадян.

Причому один із зовні "нешкідливих" симптомів, який зустрічається майже за усіх видів онкологічних захворювань, – це хронічна втома.

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