Ожиріння назвали причиною чотирьох видів раку

Найчастішою причиною розвитку раку, якій можна запобігти, назвали ожиріння.

До такого висновку прийшли вчені Cancer Research UK, британської благодійної організації, що займається дослідженнями раку, передає ВВС.

Через ожиріння можуть розвинутися рак кишечника, яєчників, нирок і печінки. Ця причина вважається другою з найнебезпечніших після куріння. На третьому – вплив ультрафіолетового випромінювання.

"Це дослідження підтверджує, що ожиріння – це нове куріння, і Національна служба охорони здоров'я не може виграти битву з пузом в поодинці. Необхідна участь сім'ї, харчової промисловості, уряду", – заявив глава Національної служби охорони здоров'я Англії.

Вчені вважають, що ожиріння може викликати як мінімум 13 різних типів ракових захворювань, в тому числі шлунка, товстої і прямої кишки, підшлункової залози, нирок, грудей, яєчників, матки, а також дихальних шляхів та кісткового мозку.

"Ми знаємо, що ожиріння веде до гормональних збоїв і проблем з обміном речовин. Воно сприяє підвищенню рівнів естрогену і інсуліну і зростання запальних процесів, що, у свою чергу, впливає на процеси ділення клітин", – розповів Марк Гантер з Міжнародного агентства з вивчення раку.

Ожиріння призводить до раку РІА Новини

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар розкрив смертельну небезпеку популярних ласощів, яка викликає рак.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!