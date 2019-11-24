Названо 10 невинних звичок, що викликають рак

Експерти склали список із 10 на перший погляд невинних звичок, які можуть спровокувати розвиток раку.
Про це йдеться в матеріалі НВ. Журналісти відзначили, що медики поки далекі від пошуків ідеального інструменту, який міг би передбачити точну схильність тієї чи іншої людини до раку.
Однак, дослідження показують, що є ряд звичок і активностей, які більшість людей вважає прийнятними, проте які можуть підвищити шанси на знайомство з онкологами.
Куріння
Найбанальніша пункт, однак у сигаретному димі міститься понад 4 тис різних токсичних речовин. Більшість із них є канцерогенними.
Середня тривалість життя курців на 10 років менша, ніж у тих, хто не палить.
Більшість досліджень показує, що курці, які позбавляються від шкідливої звички до свого 40-річчя, зменшують ризик передчасної смерті на 90%.
Тобто навіть якщо ви почали курити в молодості, але вчасно кинули, можна нівелювати ту шкоду, яку ви завдали свому здоров'ю.
Великі тютюнові компанії тим часом зробили ставку на новий спосіб утримання курців в сфері свого впливу. Вони визнають, що сигарети шкідливі, й пересаджують курців на електронні засоби – вейп і т.д.
Нова хвиля смертей вейперів показує, що міф про нешкідливість вейпу скоро також буде зруйнований.
Сонячні ванни
Сонячні промені – найпростіший спосіб отримання вітаміну D, який вкрай необхідний здоровому організму.
Однак, зловживати сонячними ваннами не варто. Ультрафіолетові промені руйнують шкірний покрив і призводять до появи онкозахворювань. Причому пошкодження клітин носить накопичувальний характер.
Лікарі рекомендують не перебувати тривалий час на сонці, за можливості ховатися в тінь, захищати шкіру за допомогою одягу і сонцезахисних кремів, не допускати сонячних опіків і хоча б раз на рік відвідувати дерматологів.
Штучна засмага
Американська академія дерматології наводить сумну статистику щодо соляріїв.
Навіть один сеанс штучної засмаги може підвищити ризик розвитку меланоми на 20%, плоскоклітинної карциноми на 67% і базальноклітинної карциноми на 29%.
А в жінок, які до 30 років загоряли в солярії, шанси отримати меланому (найбільш смертоносний вид раку шкіри) у 6 разів більша.
Ігнорування зайвої ваги
Експерти з Американської асоціації з боротьбі з раком стверджують, що 7% усіх ракових захворювань у США пов'язані із зайвою вагою або ожирінням, а британські дослідники говорять про те, що 1 із 20 випадків раку в Британії спровоковані зайвою вагою.
Зайві кілограми впливають на зміни в роботі гормональної та імунної систем, що може спровокувати виникнення раку грудей (у жінок у постменопаузі), кишечника, ендометрія, стравоходу, нирок, підшлункової.
Також є дослідження, що підтверджують теорію, що зайва вага в дитячому та підлітковому віці дає більший ризик захворіти на рак, ніж вага, яку набрали в дорослому віці.
Прогулянки поруч із дизельними авто
Вихлопи, якими огортають людей автомобілі на дизельному паливі, підвищують шанси виникнення раку легенів завдяки більш ніж 30 канцерогенним компонентів дизельного масла.
Саме з цієї причини в деяких європейських країнах обговорюється рішення, щоб заборонити в'їзд дизельним машинам у центри великих міст.
Перероблене м'ясо
Йдеться в основному про ковбаси, сосиски, шинку і бекон. Усі ці ласощі за своїми канцерогенним властивостям можуть зрівнятися з тютюном і часто провокують рак кишечника.
50 г переробленого м'яса, що з'їдається щодня, підвищує шанси отримати рак на 18%. Щоб було наочніше, 50 г м'яса – це приблизно чотири смужки бекону або одна сосиска.
Часті перельоти
У пілотів і стюардес, які значну частину життя проводять у польотах, більш високий відсоток захворювання раком, порівняно з людьми, які літають не так часто. Йдеться про рак грудей, меланому та інші раки шкіри.
Серед ключових факторів, здатних викликати онкологічні захворювання при частих перельотах – космічне іонізуюче випромінювання (яке майже не досягає Землі, але присутнє на висотах більше 10 км, де літають пасажирські літаки).
Другий фактор – постійне порушення циркадного ритму в зв'язку зі зміною часових поясів при далеких перельотах.
Алкоголь
Вживання алкоголю підвищує ризик появи шести видів раку: рота і глотки, гортані, стравоходу, кишечника, печінки, грудей (у жінок).
Про одне з нових досліджень щодо шкоди спиртних напоїв читайте за посиланням.
Арахіс
Афлатоксини, які виділяють грибки, що вражають кукурудзу, арахіс і горіхові дерева, а також бавовну в теплих країнах, викликають рак печінки. Афлатоксин може заразити урожай на полях, на деревах і під час зберігання.
Людина отримує афлатоксини, з'їдаючи заражений арахіс або м'ясо тварин, яких годували зараженим кормом.
Незахищений секс
Незахищений статевий акт загрожує інфекціями, які в майбутньому можуть привести до розвитку раку, зокрема, вірусу папіломи людини.
Ілюстрація. Рак
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