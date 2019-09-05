Обожнюють діти: названо напій, який швидко викликає рак у здорових

У людей, які дозволяють собі випивати один маленький стакан солодкої газованої води в день, на 18% зростають шанси захворіти на рак у цілому і на 22% на рак молочної залози.

До такого висновку прийшли вчені, які провели дослідження у Франції, передає CNN. Любителям газованої води дали раду пити воду з додаванням шматочків фруктів – апельсина, лимона, полуниці або кавуна.

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Інша група вчених запевняє, що більш високий ризик передчасної смерті від різних захворювань мають люди, що випивають два і більше склянок газованої води на день.

"Наші дані свідчать про те, що високий рівень цукру в крові, викликаний зокрема визначеними напоями, може викликати запалення кишечника, змінивши кишкову мікробіоту і підвищивши сприйнятливість до кишкових інфекцій. Звідси і висока сприйнятливість до хвороб травлення", – вважає доцент кафедри медицини університету Еморі в Атланті доктор Шарон Хореш Бергквіст.

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі найнебезпечніші продукти харчування, які можуть викликати рак.

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