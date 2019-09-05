Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Онкологія

Обожнюють діти: названо напій, який швидко викликає рак у здорових

1.5т Читати матеріал російською

У людей, які дозволяють собі випивати один маленький стакан солодкої газованої води в день, на 18% зростають шанси захворіти на рак у цілому і на 22% на рак молочної залози.

До такого висновку прийшли вчені, які провели дослідження у Франції, передає CNN. Любителям газованої води дали раду пити воду з додаванням шматочків фруктів – апельсина, лимона, полуниці або кавуна.

Новини
Ожиріння назвали причиною чотирьох видів раку

Інша група вчених запевняє, що більш високий ризик передчасної смерті від різних захворювань мають люди, що випивають два і більше склянок газованої води на день.

"Наші дані свідчать про те, що високий рівень цукру в крові, викликаний зокрема визначеними напоями, може викликати запалення кишечника, змінивши кишкову мікробіоту і підвищивши сприйнятливість до кишкових інфекцій. Звідси і висока сприйнятливість до хвороб травлення", – вважає доцент кафедри медицини університету Еморі в Атланті доктор Шарон Хореш Бергквіст.

Ілюстрація

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі найнебезпечніші продукти харчування, які можуть викликати рак.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Тег
онкологія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини