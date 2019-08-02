Новий "дует" препаратів переміг лейкемію

Комбінація з двох препаратів збільшує виживаність пацієнтів з поширеною формою лейкемії в порівнянні зі стандартом лікування, який використовується зараз.

Результати клінічних випробувань за участю 500 пацієнтів з хронічним лімфолейкозом (ХЛЛ) в США показали, що комбінація ритуксимабу і ібрутінібу продовжує життя онкохворих. Про це повідомляє видання WebMD.

Так, 89,4% пацієнтів, які отримали експериментальну комбінацію ліків, не мали ніякого прогресування лейкемії протягом трьох років після лікування в порівнянні з 72,9% тих, хто отримував лікування згідно протоколу.

Загальна виживаність через три роки була вищою у пацієнтів, які отримали експериментальну терапію – 98,8%, тоді як при традиційному лікуванні вижило 91,5% хворих.

Крім того, вчені виявили, що таке поєднання більш ефективне і менш токсичне, ніж попередній стандарт лікування ХЛЛ. Вони припускають, що в майбутньому більшість пацієнтів зможуть взагалі відмовитися від хіміотерапії.

В даний час стандартне лікування пацієнтів з ХЛЛ являє собою внутрішньовенну комбінацію трьох препаратів – флударабіну, циклофосфаміду і ритуксимабу (FCR). За словами дослідників, флударабін і циклофосфамід вбивають як здорові, так і ракові клітини, перешкоджаючи реплікації ДНК, в той час як ритуксимаб націлений на В-клітини імунної системи, які "бісяться" при ХЛЛ.

Ілюстрація

Флударабін і циклофосфамід можуть викликати значні побічні ефекти з боку системи кровотворення і інфекції. Нова ж комбінація ліків поєднує в собі ритуксимаб з ібрутініб, який також специфічно впливає на В-клітини.

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