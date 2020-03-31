Вчені з'ясували, що простий аналіз крові може виявити понад 50 видів раку, часто навіть до появи будь-яких симптомів.

Вони сподіваються, що це допоможе діагностувати пухлини ще тоді, коли їх простіше лікувати. Про це написало ВВС Україна із посиланням на Annals of Oncology.

Команда медиків впевнена, що понад 99% позитивних результатів – точні, але важливо перевірити, чи не пропускає аналіз присутній рак. Медики вже почали випробовувати такий аналіз на пацієнтах, але необхідна більша кількість досліджень.

Водночас попередньо з'ясувалося, що він краще виявляє більш розвинені пухлини, ніж початкові стадії раку.

Новий аналіз крові може виявити понад 50 видів раку навіть до появи симптомів. Ілюстрація

Так, такий аналіз шукає хімічні зміни у частинах генетичного коду, безклітинної ДНК, які просочуються з пухлин у кров. Дослідники перевірили понад 4 тисячі зразків крові пацієнтів з раком (понад 50 видів, зокрема, кишківника, легенів та яєчників) та без. У 96% зразків аналіз точно виявив тип пухлини.

Дослідження фінансує компанія Grail, розробник аналізу крові. За словами професора Джеффа Окснарда, цей аналіз крові має усі якості, необхідні для використання у ролі скринінгового тесту на багато видів раку.

Він зазначив, що тест уже успішно використовують у медичних дослідженнях, і тільки після того, як результати проаналізують, можна буде говорити про повноцінне використання у діагностиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, японські дослідники заявили про розробку доступного способу виявлення 15 видів онкологічних захворювань за допомогою червів нематод.

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