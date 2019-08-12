Новий аналіз крові ефективніше виявляє рак молочної залози

Вчені Кембриджського університету розробили новий аналіз крові, який виявляє злоякісні клітини у пацієнток, що борються з раком молочної залози (РМЗ). Тест під назвою TARDIS – це персоналізований інструмент, який шукає ДНК пухлини.

TARDIS в 100 разів більш чутливий до виявлення генетичних мутацій, ніж існуючі аналогічні підходи. Дослідники сподіваються, що це може дозволити лікарям оцінити, чи реагує пацієнт на лікування, що потенційно дозволяє їм уникнути непотрібної хіміотерапії. Результати роботи були опубліковані в журналі Science Translational Medicine.

Повна відповідь на лікування визначається як відсутність ознак злоякісних клітин в тканині молочної залози або лімфатичних вузлах. Однак не у всіх випадках застосування лікування ефективно. Часто після терапій в організмі залишаються пухлинні клітини, які вижили і які важко виявити. Виходячи з проблеми залишкової хвороби, дослідники вирішили створити тест, який шукає її ознаки.

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TARDIS був розроблений для збору циркулюючої пухлинної ДНК (цоДНК), яка виділяється зі злоякісних клітин перед надходженням в кровотік. Іноді виявлення такої ДНК ускладнюється її низьким вмістом.

На першому етапі вчені протестували розробку з відомою кількістю мутацій. Потім TARDIS був "запрограмований" на аналіз кількості генетичного матеріалу, який буде виявлений в зразках крові пацієнток.

Другий етап проходив за участю 33 хворих з непоширеним РМЗ стадії І-ІІІ. Також тест було персоналізовано – дослідники визначили мутації в зразках пухлини кожної пацієнтки. Вони були вивчені до і після курсу лікування.

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Зниження рівня циркулюючої пухлинної ДНК (на 96%) співвідносилося з позитивною реакцією на хіміотерапію. У пацієнтів із залишковою хворобою середнє зниження цоДНК склало 77%. Це говорить про те, що TARDIS може бути використаний для контролю ризику рецидиву захворювання.

Вчені підкреслили, що розробка повинна бути протестована в більших дослідженнях, перш ніж її можна буде використовувати в рутинній практиці медзакладів.

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