Ніхто не звертав уваги: вчені назвали серйозний фактор раку

Жирові відкладення в області талії збільшують ризик смерті від раку серед жіночого населення.

До такого висновку прийшли вчені з Університету Айови (США). Вони підкреслюють роль розподілу жиру і пов'язану з цим небезпеку для здоров'я. Про це повідомляє Medscape Medical News.

Автори поставили під сумнів прийняту парадигму, що немає необхідності проводити вимірювання жиру на животі, коли індекс маси тіла (ІМТ) знаходиться в межах норми.

Вони встановили, що обхват талії більше 88 см при нормальному ІМТ підвищує ймовірність смерті від раку і серцево-судинних захворювань у жінок в постменопаузі. Цікаво, що у жінок із зайвою вагою і без, але з вісцеральним ожирінням, рівень смертності був нижче.

Ілюстрація

Це найбільше з проведених досліджень з найтривалішим періодом спостереження, в якому досліджувався зв'язок центрального ожиріння зі смертністю від усіх причин, і перше – про зв'язок ожиріння зі смертністю від раку.

Як писав MedOboz, вчені створили препарат, який обманює і вбиває ракові клітини, а також дозволяэ знизити негативний вплив хіміотерапії на організм.

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