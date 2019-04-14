"Негайно зверніться до лікаря": названо 11 перших ознак раку

Медики назвали 11 ранніх симптомів, за якими можна визначити початок онкологічних захворювань.
Перший з них – сильна втома, пише ActiveFeel. Надмірний занепад сил, непов'язаний з великими навантаженнями, може свідчити про лейкемію.
Другою ознакою є різка втрата ваги без навмисних дієт і програм схуднення. Третя ознака – постійні болі.
"Постійний біль, який, здається, не має причини, може бути ознакою раку, особливо якщо ви приймаєте лікування, але воно не працює", – йдеться в матеріалі.
Четвертим індикатором є підшкірні новоутворення. Якщо ви помітили невідому пухлину, потрібно терміново звернутися до лікаря.
http://activefeel.com
П'ятий показник – постійно підвищена температура і лихоманка.
"Рак впливає на імунну систему, що призводить до регулярної лихоманки, яка здається безпричинною", – відзначили медики.
Шостий і сьомий індикатор – зміни родимок на шкірі і постійний кашель. Восьмий показник – більш часті позиви в туалет.
Дев'ятий симптом – раптові кровотечі, зокрема і під час кашлю. Десятий – проблеми з ковтанням їжі. І одинадцятий – це набряки на ногах і інші різкі погіршення самопочуття.
Як писав OBOZREVATEL, медики назвали розширений список симптомів, які можуть вказувати на рак.
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