Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Онкологія

Не викликає рак: розвіяна страшилка про шкоду червоного м'яса

452 Читати матеріал російською

Вчені не знайшли зв'язку між вживанням червоного і переробленого м'яса і смертністю, пов'язаною з ризиком утворення ракових пухлин.

Про це повідомляють фахівці з Міжнародного агентства по боротьбі з раком, передає Annals of Internal Medicine.

Старе дослідження стверджувало, що порція в 50 грамів переробленого м'яса щодня на 18% підвищувала ризик розвитку раку прямої кишки. Також був виявлений взаємозв'язок між споживанням переробленого м'яса і рівнем захворюваності на інші види раку.

Новини
Названо продукт, який рятує від раку і хвороб серця

Однак нова робота вчених показала, що немає прямого зв'язку між споживанням м'яса і раковими захворюваннями. Щоб визначитися в питанні шкоди м'яса для людини і його канцерогенності, вчені з восьми країн створили дослідний консорціум NutriRECS. Дослідники проаналізували масив статей про вплив червоного і переробленого м'яса.

До переробленому м'яса вчені віднесли копчене, солоне і сушене м'ясо, а також продукти з м'яса з додаванням консервантів і терміном зберігання не менше півроку. Під час аналізу вчені не виявили статистично значущої кореляції між споживанням м'яса і розвитком ракових, серцево-судинних та інших захворювань.

При цьому повідомляється, що повна або часткова відмова від цих різновидів м'яса може незначно (на лічені частки відсотка) знижувати ризик появи пухлин. Грунтуючись на результатах метааналізу, дослідники рекомендували всім споживати червоне і перероблене м'ясо, якщо це не суперечить їх етичним поглядам.

Червоне м'ясо

Червоне м'ясо

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтолог розвінчала популярний міф про їжу.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Теги
як лікувати рак рак медицина здоров'я їжа харчування лікування раку
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини