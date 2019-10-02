Не викликає рак: розвіяна страшилка про шкоду червоного м'яса

Вчені не знайшли зв'язку між вживанням червоного і переробленого м'яса і смертністю, пов'язаною з ризиком утворення ракових пухлин.

Про це повідомляють фахівці з Міжнародного агентства по боротьбі з раком, передає Annals of Internal Medicine.

Старе дослідження стверджувало, що порція в 50 грамів переробленого м'яса щодня на 18% підвищувала ризик розвитку раку прямої кишки. Також був виявлений взаємозв'язок між споживанням переробленого м'яса і рівнем захворюваності на інші види раку.

Однак нова робота вчених показала, що немає прямого зв'язку між споживанням м'яса і раковими захворюваннями. Щоб визначитися в питанні шкоди м'яса для людини і його канцерогенності, вчені з восьми країн створили дослідний консорціум NutriRECS. Дослідники проаналізували масив статей про вплив червоного і переробленого м'яса.

До переробленому м'яса вчені віднесли копчене, солоне і сушене м'ясо, а також продукти з м'яса з додаванням консервантів і терміном зберігання не менше півроку. Під час аналізу вчені не виявили статистично значущої кореляції між споживанням м'яса і розвитком ракових, серцево-судинних та інших захворювань.

При цьому повідомляється, що повна або часткова відмова від цих різновидів м'яса може незначно (на лічені частки відсотка) знижувати ризик появи пухлин. Грунтуючись на результатах метааналізу, дослідники рекомендували всім споживати червоне і перероблене м'ясо, якщо це не суперечить їх етичним поглядам.

Червоне м'ясо

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