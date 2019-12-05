Не тільки родимки: названі незвичайні ознаки раку шкіри

Меланома належить до одного з найбільш поширених видів раку.

Водночас у багатьох уявлення про ознаки раку шкіри обмежується тільки появою нових родимок або зміною вже наявних.

Насправді, симптомів значно більше. Сімейна лікарка Наталія Лобода розповіла MedOboz, які ще сигнали мають насторожити і стати підставою для обстеження в онколога.

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Меланома може проявлятися не тільки у вигляді незвичайних родимок Потустороннее

Поява ранок на одному й тому ж місці

Часто про розвиток меланоми може попереджати постійна поява ранок, які, до того ж, довго загоюються, на одній і тій же ділянці тіла. Так, багато хто може списувати це на роздратування, наприклад, від бритви, або недбалість у виконанні будь-яких дій.

Може і так, але перевіритися варто, оскільки таке явище може бути ознакою базальної або плоскоклітинної карциноми. Тому якщо ранка не гоїться протягом місяця і з'являється знову і знову – сходіть до лікаря і пройдіть призначене обстеження.

Перламутровий "прищик" на шкірі

Іноді новоутворення на шкірі може проявитися не у вигляді коричневої плямочки, схожої на родимку, а маленьким перламутровим прищиком (зовні схожим на маленьку водянку, тільки щільну і без рідини всередині). Згодом ця опуклість може збільшуватися або змінювати колір (наприклад, почервоніти, потемніти до коричневого кольору).

Це теж ознака розвитку карциноми. Тому в разі появи таких змін на шкірі не чекайте, поки вони зміняться, і так само не поспішайте в косметичний кабінет видалити їх лазером або випалювати кислотами, а краще перевіртеся в онколога.

Плями, схожі на лишай

Іноді меланома може проявлятися у вигляді червоних плям, що лущаться, схожих на лишай. Тільки на відміну від інфекційного захворювання, вони не поширюються на великій площі шкіри (симптом обмежується декількома цятками) і не лікуються за допомогою спеціальних мазей.

Тому помітивши таку ознаку, особливо якщо попередньо не контактували з джерелом інфікування, припиніть намазувати "лишай" йодом – йдіть до лікаря і пройдіть діагностику.

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Родимка свербить або болить

Заявити про початок онкологічного процесу може і зміна родимки. Водночас вона не обов'язково буде збільшуватися в розмірі – вона просто без видимих причин може почати свербіти, кровоточити або боліти.

Тож зауваживши, що одна з ваших родимок почала викликати занепокоєння і ви не пам'ятаєте, що травмували її (наприклад, зачепили під час гоління або ремінцем сумки), то не зволікайте з візитом до онколога.

Намозолені п'яти

Вважається, що рак шкіри розвивається тільки на тих ділянках тіла, які піддаються впливу сонячного світла. Однак це далеко не так. Меланома може утворюватися на стопі, на статевих органах тощо.

Тому помітивши незрозумілу мозолю або будь-яке новоутворення навіть на тих частинах тіла, які "не бачать" денного світла, не тіште себе надіями на кшталт "саме пройде", а вирушайте на обстеження.

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