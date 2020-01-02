"Не опускайте руки!" Вмираючий від раку онколог написав зворушливого прощального листа

Російський онкохірург Андрій Павленко, якому в 2018 році діагностували рак шлунка, написав у своєму Facebook прощальний пост.

"Мій життєвий шлях завершується! На жаль моя хвороба виявилася підступніше і її розвиток за останні два місяці не залишив мені шансів", - написав у своєму пості лікар.

Facebook онколога Андрія Павленко

Facebook онколога Андрія Павленко

Також він звернувся до всіх, хто зараз бореться з онкологією.

"Я хотів би зараз попередити всіх, хто знаходиться на етапі лікування - не опускайте руки! Статистика - річ уперта, і у вас навіть з моїм діагнозом є шанси на одужання! Просто повірте в це! Мені просто не пощастило", - закликав Павленко.

Як відомо, онколог після діагностування свою хворобу почав вести свій блог, де розповідав про своє лікування і про те, як проходив лікування онкологічних хвороб в цілому.

Раніше OBOZREVATEL в інтерв'ю з відомим онкологом розповідав, як захиститися від підступного "жіночого" раку.

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