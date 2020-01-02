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/ Онкологія

"Не опускайте руки!" Вмираючий від раку онколог написав зворушливого прощального листа

1.5т
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Російський онкохірург Андрій Павленко, якому в 2018 році діагностували рак шлунка, написав у своєму Facebook прощальний пост.

"Мій життєвий шлях завершується! На жаль моя хвороба виявилася підступніше і її розвиток за останні два місяці не залишив мені шансів", - написав у своєму пості лікар.

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"Не опускайте руки!" Вмираючий від раку онколог написав зворушливого прощального листа

Facebook онколога Андрія Павленко

"Не опускайте руки!" Вмираючий від раку онколог написав зворушливого прощального листа

Facebook онколога Андрія Павленко

Також він звернувся до всіх, хто зараз бореться з онкологією.

"Я хотів би зараз попередити всіх, хто знаходиться на етапі лікування - не опускайте руки! Статистика - річ уперта, і у вас навіть з моїм діагнозом є шанси на одужання! Просто повірте в це! Мені просто не пощастило", - закликав Павленко.

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Як відомо, онколог після діагностування свою хворобу почав вести свій блог, де розповідав про своє лікування і про те, як проходив лікування онкологічних хвороб в цілому.

Раніше OBOZREVATEL в інтерв'ю з відомим онкологом розповідав, як захиститися від підступного "жіночого" раку.

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