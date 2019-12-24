Названо засіб, що рятує від раку молочної залози

Насіння льону захищає від онкологічних захворювань, особливо допомагає при раку молочної залози.
Про це в Facebook повідомила лікарка-дієтологиня Оксана Скіталінська.
Вона пояснила, що основними активними компонентами насіння льону є альфа-ліноленова кислота, лігнін і харчові волокна (суміш розчинної і нерозчинної клітковини).
Скіталінська також назвала такі корисні властивості насіння льону:
оздоровлення серця та судин
поліпшення реологічних (текучих) властивостей крові і зменшення ймовірності утворення тромбів
нормалізації рівня холестерину та артеріального тиску
зниження рівня цукру в крові у людей з преддіабетом і діабетом 2 типу, зменшення інсулінорезистентності
поліпшення роботи мозку, пам'яті, знижує прояв депресії
поліпшення якості життя під час менопаузи, уповільнює прогресування остеопорозу та демінералізації кісткової тканини.
поліпшення стану шкіри: зменшує почервоніння, сухість, лущення, довше зберігає молодий вигляд.
зменшення запалення в органах шлунково-кишкового тракту (особливо важливо з віком).
оздоровлення мікробіоти кишечника
Онкологія
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