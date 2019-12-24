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/ Онкологія

Названо засіб, що рятує від раку молочної залози

1.2т
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Насіння льону захищає від онкологічних захворювань, особливо допомагає при раку молочної залози.

Про це в Facebook повідомила лікарка-дієтологиня Оксана Скіталінська.

Вона пояснила, що основними активними компонентами насіння льону є альфа-ліноленова кислота, лігнін і харчові волокна (суміш розчинної і нерозчинної клітковини).

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Скіталінська також назвала такі корисні властивості насіння льону:

  • оздоровлення серця та судин

  • поліпшення реологічних (текучих) властивостей крові і зменшення ймовірності утворення тромбів

  • нормалізації рівня холестерину та артеріального тиску

  • зниження рівня цукру в крові у людей з преддіабетом і діабетом 2 типу, зменшення інсулінорезистентності

  • поліпшення роботи мозку, пам'яті, знижує прояв депресії

  • поліпшення якості життя під час менопаузи, уповільнює прогресування остеопорозу та демінералізації кісткової тканини.

  • поліпшення стану шкіри: зменшує почервоніння, сухість, лущення, довше зберігає молодий вигляд.

  • зменшення запалення в органах шлунково-кишкового тракту (особливо важливо з віком).

  • оздоровлення мікробіоти кишечника

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Онкологія

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар назвав ознаки раку грудей.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Оксана Скиталінська
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