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/Онкологія

Названо симптоми раку мозку, які все ігнорують

2.7тЧитати матеріал російською

Вчені з Королівського коледжу Лондона провели опитування серед пацієнтів, щоб визначити найпоширеніші симптоми раку мозку, на які не звертають уваги.

Згідно з результатами дослідження, опублікованими в журналі PLOS One, хворі списували проблеми з пам'яттю, втрату рівноваги і погіршення зору на наслідки старіння.

У дослідженні брали участь чоловіки і жінки у віці від 30 до 70 років. Багато з них ще до діагностики відзначали сильну втому і сонливість.

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"Я мив посуд в раковині і дуже повільно нахилявся все нижче і нижче. Забавно, що ти навіть не думаєш: "варто відвідати доктора", просто не думаєш, і тобі здається: "я це переживу", – розповів один з хворих в групі 61-70 років.

Медицина

Медицина

pixabay

50-річна жінка повідомила, що почала спати вдень, але списувала це все на похилий вік. А пацієнтка в групі 41-50 років відзначила, що під час розмови у неї на короткий час "трохи заплітався язик".

Багато з опитаних звернулися до фахівців тільки після підозр на інсульт або деменцію. Найпоширенішим симптомом, який послужив "дзвіночком" для походу до лікаря стала втрата зору.

нездужання

нездужання

pixabay

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше японські молекулярні біологи прийшли до висновку, що дві речовини, що містяться в каві, можуть уповільнити зростання "невразливих" типів раку простати.

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Тема
Дослідження вчених
Теги
ракздоров'я
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